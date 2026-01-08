¿Qué habéis pedido este año a los Reyes Magos? ¿Os lo han concedido? Yo les he pedido Concordia. Estoy a la espera. Es un deseo que hace ya tiempo que suspiro porque llegue a nuestro país, a nuestra gente, a nuestras familias. Se han dado unas estadísticas en las que se evidencia una polarización política que no solo se vive en los parlamentos y en las tertulias de gallos peleones, sino que ha llegado a los hogares. Hay cifras preocupantes en las que se dice que se rompen familias: cuñados, hermanos, padres... que dejan de hablarse por las discusiones políticas. Creo que pedir la concordia para este año sería un objetivo muy bueno.

El diccionario de la RAE define la concordia como «conformidad, unión; como ajuste o convenio entre personas que contienden o litigan». Desde la Filosofía se dice que la concordia es un concepto clave de armonía, acuerdo y unión. Podemos decir que es un término complejo desde la perspectiva social y política. Desear concordia no significa la ausencia de conflicto, sino la capacidad para resolverlo, tampoco es signo de debilidad, sino de auténtica madurez y generosidad democrática. Desde la Antigüedad, filósofos y gobernantes ya han dejado claro la necesidad de buscar la concordia. Cicerón la calificaba como «el vínculo más fuerte de la comunidad».

El diálogo no puede sustituirse por la descalificación hacia el adversario político a quien se considera un enemigo que hay que eliminar. Cuando en política se pasa de ser adversario a ser enemigo se está merodeando el fascismo. Es lamentable que los políticos y los opinionistas de izquierdas y de derechas conviertan el parlamento o los platós de televisión en una trinchera. Hay que decir con claridad que quienes practican dialécticas repugnantes y malévolas con el objetivo de descalificar y destruir la vida personal, profesional o social del otro, se sitúan en los circuitos que conforman el fascismo; está más que comprobado que todos, los de derechas, los de izquierdas, los de centro, podemos caer en actitudes y comportamientos fascistas.

Hannah Arendt dijo que « la política nace precisamente de la coexistencia de personas distintas, y el hecho de eliminar esa diversidad conduce al autoritarismo y al fascismo». Como todos no pensamos igual, necesitamos recurrir a la política como un bien que nos permite gestionar los desacuerdos sin recurrir a la violencia verbal o física. Ya lo dijo Nelson Mandela: «La paz no es solo ausencia de guerra, es la creación de un entorno donde todos puedan prosperar». Por eso, la política debe sustentarse en acciones responsables y éticas, evitando que los gobernantes se constituyan en actores que promueven la división ciudadana para obtener réditos electorales.

Sería bueno que la concordia se trabaje, al menos, con el mismo espíritu con el que se hizo nuestra transición política. Con ello no quiero decir que se imponga un tipo de concordia cuyo objetivo sea silenciar los problemas de los ciudadanos; es sabido que esta conlleva un proceso educativo de humanización, que busca la paz y el desarrollo de los pueblos en sociedades diversas y plurales.

Todos somos responsables en la búsqueda de esa concordia que persigue la adquisición de valores democráticos, sociales y éticos. En este sentido, creo que nuestro mayor desafío en este año y en los venideros es trabajar con honradez desde todas las entidades sociales e instituciones del Estado, con el firme propósito de caminar hacia la concordia, que nunca es definitiva, sino que siempre está en proceso de mejora.

La familia y la escuela son los lugares, por excelencia, donde se debe trabajar por una educación social que facilite y fortalezca acciones interpersonales capaces de generar diálogo, pensamiento crítico, solidaridad, compromiso, respeto, comprensión, tolerancia... valores estos que contribuyen a vivir la concordia. Termino con un pensamiento de Albert Camus: «La verdadera generosidad hacia el futuro consiste en entregarlo todo al presente». Por ello, he pedido a los Reyes Magos concordia, porque es la forma más responsable de cuidar la democracia de hoy y del mañana.