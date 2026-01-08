El fin y los medios

¿El fin justifica los medios? Según nuestros valores, nuestra filosofía, nuestro derecho, no, pero dicha máxima no siempre se aplica. El operativo militar estadounidense contra Nicolás Maduro acaba de vulnerarla, pasando por encima del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas. Y dejando demasiado en el aire las consecuencias –para Venezuela– de dicha acción militar operada en suelo extranjero.

Y, sin embargo, el fin era bueno. Combatir una dictadura como la de Maduro debería ser un deber de todo demócrata. Por el contrario, permitir que un criminal de esa laya, un miserable represor y torturador, un cruel y demagogo payaso al servicio de sus propios intereses y de los de una banda de criminales y narcotraficantes supuestamente a sus órdenes continuase apropiándose de los recursos de su país y hundiendo en la miseria a sus habitantes habría sido una grave falta de omisión.

Permitir que este engendro de la revolución bolivariana siguiese viviendo como un sátrapa, sacando petrodólares para esconderlos en Suiza, y robándose, además del patrimonio nacional, una elección tras otra, habría supuesto una demostración más de ese inútil coro de lamentos de una comunidad internacional incapaz de pasar a la acción. Porque si de España, si de Europa, si del resto de Sudamérica dependiera, Maduro se habría eternizado en su casa cuartel de Miraflores, hasta –como Franco, a quien nadie se molestó en sacar de su trinchera de El Pardo– morir de puro viejo en una cama rodeado de generales, médicos y abogados al cargo de la administración de su herencia.

El fin, consistente en liberar a un país de su opresor, y a otro de la lacra de la acción de las drogas importadas en avionetas y narcolanchas, era bueno. Tanto, que la comunidad internacional, Naciones Unidas, la Comunidad Europea y otras muchas organizaciones políticas y defensoras de los derechos humanos podrían perfectamente plantearse la posibilidad de intervenir allá donde todos los derechos individuales y colectivos están siendo vulnerados –Nicaragua, por ejemplo–, liberando de un injusto yugo a millones de seres humanos.

¿Lo harán algún día? ¿Veremos a los cascos azules en ese tipo de acciones? No, ¿verdad? Entonces, si no hay medios de por medio, ¿estaría «medio justificada» la acción de los comandos norteamericanos? ¿Mandan los hechos sobre las normas? ¿El ataque sobre la defensa? ¿Consiste en esto la post-modernidad?