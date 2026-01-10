Nike siempre vence

Esta semana han comenzado las rebajas de enero. Seguramente por ello, Donald Trump quiere comprar la isla de Groenlandia a un buen precio. Y si no se la dejan barata, amenaza con mandar al ejército. Madre mía, cómo está el mundo. Es como si yo acudo al Zara y, si no me gusta el precio de la ropa que me apetece, mando después a unos matones a por la prenda. Pues sí, eso es lo que insinúa la prenda de Trump. Que después de la que ha montado en Venezuela, matando a unas cien personas en el secuestro de Nicolás Maduro, a ver quién le tose.

De las fotos de Maduro en chándal que han publicado, que han sido carne de memes y comentarios de todo tipo, me quedo con la noticia de que el chándal gris que llevaba se ha agotado a nivel mundial rápidamente, tal ha sido la increíble demanda. ¿Estamos tontos o qué? Parece ser que era de la marca Nike, y no debía de ser nada barato, por cierto, pese a lo feo que resultaba, por lo menos a mi modesto entender. Pero lo que es viral, parece ser que no se vende mal. Por un motivo o por otro, se han vendido como churros.

Los psicólogos lo explican muy bien, me he documentado a fondo, pero a mí este tipo de comportamientos humanos me siguen sorprendiendo. Ay, la humanidad. Por cierto, Nike en griego significa victoria. Eso lo sé desde pequeño, gracias a un profesor del colegio. Recuerdo que un buen día este profesor sacó a un compañero a tomarle la lección, y el compañero en cuestión llevaba una ostentosa camiseta de Nike. El profesor le preguntó: "¿Qué significa Nike?". "¿Qué…?", atinó a decir el alumno, confundido. "¿Qué significa Nike?", volvió a preguntar el profesor, imperturbable. "Eh, no sé...", dudó el alumno, totalmente perdido. "Pues llevas una camiseta con esa palabra. Tendrías que saberlo. Si llevaras escrito Soy tonto supongo que te gustaría saberlo, ¿no? Si llevas algo tienes que saber lo que representa, es evidente", se reafirmó el profesor con rotundidad. "Pues..., no sé, la verdad", atinó a decir el alumno, hundiéndose en la miseria. "Nike significa victoria. Victoria en griego. Y tú no tienes ni idea. Si no sabes eso, cómo vas a saber la lección. Al sitio. Un cero", sentenció el profesor. El alumno, cabizbajo, volvió al asiento, derrotado. Había sido una derrota en toda regla, pese a que llevara estampada la victoria en su pecho. Tal vez Nicolás Maduro sintió algo parecido.