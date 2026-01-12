Fin de la impostura

Se suceden los fines de época. El 3.3.2025 ya advertía aquí con Desvelamiento que Trump estaba acabando con las retóricas para imponer obscenamente sus intereses. Su imperialismo extractivo, violento y racista se hace visible sin las coartadas liberales de grandes palabras como democracia, derechos humanos, orden internacional, etc. Saltándose el viejo orden pos 1945, el loco naranja nos ha retrotraído a comienzos del XX, con su fiebre petrolera (¡en plena emergencia climática!) y la sed de materias primas estratégicas. Este tirano solo tiene una ventaja: poner en evidencia la falsa retórica de una Derecha que se rige por intereses económicos, aunque asume disfraces populistas y patrióticos entorchados con valores tan imponderables y vaciados de sentido como la libertad. Esa derecha retórica se presentaba como gran defensora de la democracia frente al totalitarismo izquierdista del sanchismo, chavismo o sus comunismos imaginarios; por eso se apresuró a vitorear la liberación del pueblo hermano de Venezuela y saludar un horizonte democrático liderado por la flamante Nobel de la paz. La alegría duró poco: la nueva «doctrina Donroe» puso en evidencia que en la nueva derecha imperial solo priman los intereses del oro negro, aun a costa de pactar con el diablo bolivariano. A IDA y Feijóo, ese gran «estadista» de aldea, tras sus eufóricas manifestaciones, la realpolitik trumpista los metió en la madriguera de la que no han salido, perplejos ante las bravuconadas de Don Vader que ahora quiere conquistar Groenlandia haciendo saltar por los aires la OTAN y el sueño europeo. El orden liberal y atlantista, tan defendido por el Partido Popular Europeo, se ha ido al carajo; pero también la arcadia patriótica de los estados nación, ensoñada por las euroultraderechas, y ahora amenazada por su macho alfa americano. Le Pen, al menos, ha salido en defensa de los intereses franceses, Santiago Obescal, como le llama su mentor Donald, sigue con la cabeza bajo tierra... Demos gracias a Trump por esta lección de realismo y por desenmascarar a los miserables. En la tierra quemada que deja escasean los resistentes más o menos oportunistas –«avefenixsanxe» intenta remontar vuelo en esta chamusquina– y abundan los cobardes (Von der Layen, Kallas, el lacayo Rutte y demás ralea eurocipaya). Solo podemos confiar ya en que el hartazgo del pueblo americano acabe con esta pesadilla autoritaria en noviembre de 2026, pero hasta entonces el mundo no lo va a conocer ni el padre (Dios, el Bing bang o lo que sea) que lo creó.