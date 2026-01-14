El Ubú degenerado americano

Con el mundo a un clic del móvil ya no hay que imaginar la evolución humana: las sospechas más pesimistas se han cumplido; la realidad es mucho peor que aquella conjura de los necios que imaginara J. Kennedy Toole, se ha ido inflamando y ha estallado por la vieja costura de los antiguos fascismos, bien que con nuevos atalajes y diseños, pero como entonces, votados por mayoría. Hay incluso un nuevo gran Ubú que nos recuerda al de Jarry: un tirano grotesco, cobarde, vulgar, avariento, degenerado, con un afán de poder tan desmesurado como su propia estupidez y crueldad.

Una vez más la realidad completa el sueño más absurdo de la razón con el nuevo dibujo del monstruo. Trump: la envidia se le adivinaba en el arrobo con que trataba a los autócratas de Rusia y China. Quería ser como ellos. Ya lo ha logrado. No hay institución que no se pliegue a sus deseos. La penúltima fantasía ha sido montarse su propia Gestapo con sus SSs para perseguir inmigrantes de todos los colores; una banda de enmascarados, se supone que voluntarios, se ha presentado para las «razzias» por todo el país. Tipos repugnantes, con las lorzas de grasa saliendo por sobre la correa, armados hasta los dientes para perseguir y aterrorizar, y llegado el caso disparar tres veces, tres, en la cabeza, a una fucking bitch sabiendo que la banda de descerebrados y descerebradas de su gobierno les proporciona impunidad. Las imágenes de pesadilla que llegan de aquel país son bien reales. Y su gobierno de cuatreros amenaza con seguir robando en estados ajenos: petróleo, influencia sobre la zona, poder, money, siempre money. Incluso está trajinando en Irán con sus CIAs y sus mierdas.

Pero alto ahí, que Tres pequeños grandes jefes de los hobits de la tierra media, antes llamada Europa: doña Von der Leyden, doña Katja Kallas y Mark sonrisas Rutte, probablemente el trío de inútiles más esplendoroso que hayan gobernado jamás cosa alguna, salen a hacer el ridículo una vez más, inasequibles a sí mismos. Amenazan a Trump con sacar un nuevo comunicado, así que tranquilos. El que hace de Comisario de Defensa, en su papel de agente comercial de la industrias del gremio, no pierde ocasión de obedecer la voz de su amo: que hay que gastar más en defensa, a ver si se calma Ubú y no se planta con una docena de helicópteros en Groenlandia sin acordarse de que somos todos de la OTAN. Igual nos aclara por fin que la broma histórica de la OTAN ha sido siempre, en realidad, SU OTAN, y nos recuerda las treinta y ocho bases, 38, que tienen en Alemania, Gran Bretaña, España, Italia, Holanda, Bélgica, en fin, donde quiere.

Si tienes bases de un país extranjero hablar de soberanía es, como mínimo, una gilipollez, pero aún así hay quien lo dice y hay quien lo cree. Será por eso, por lo que decíamos, por lo de la conjura de los necios.