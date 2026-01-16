Arte bajo secuestro

El robo de las pinturas de Sijena y su delictiva apropiación por la Generalitat de Cataluña ha sensibilizado a muchos aragoneses sobre la amplia y dramática problemática de la diáspora de su patrimonio histórico-artístico. Siendo el aragonés uno de los más antiguos y ricos de Europa, muchas de sus mejores piezas, por desgracia, y por una u otra vía, han sido hurtadas, vendidas o "desaparecidas", empobreciendo castros y claustros, monasterios y templos, lonjas y castillos...

Un interesante ensayo, titulado Arte secuestrado, recién editado por el sello Península, y en el que firma, junto a la experta Catherine Titi, la profesora aragonesa Katia Fach Gómez, se centra en el concepto de "restitución" como posible vía para que los tesoros artísticos expoliados y exhibidos en otros lugares o países regresen a sus enclaves originales.

A fin de ilustrar su tesis de la "restitución", Titi y Fach reconstruyen algunos casos de clamorosos expolios hoy sin resolver. Siendo el más famoso de ellos el de los "mármoles del Partenón", aquellas muestras de la acrópolis ateniense que, a principios de siglo XIX, un diplomático inglés, John Elguin, consiguió sacar de Grecia con destino a Gran Bretaña.

Lo hizo, afirmaba, para "salvar" (idéntico término al esgrimido por los ladrones de Sijena) lo mejor de la acrópolis de la amenaza de los turcos –por entonces dueños de Grecia–, y para evitar que el paso del tiempo, la erosión, el viento y la lluvia continuasen dañando el Partenón. Elguin consiguió autorización para "cortar" algunas partes, sólo "algunas", pero arrambló con los frisos en grandes bloques que en barco viajarían hasta puertos británicos. Su propósito era quedárselos como ornamento de sus mansiones, o bien venderlos a otros aristócratas tan ricos como él. Pero acabaría negociándolos con el British Museum, y cobrando una buena cifra por su venta. Ahí siguen los frisos del Partenón, en las salas del British, como uno de sus grandes atractivos, siendo admirados a diario por miles de amantes del arte que pagan una buena entrada. A pesar de las constantes reclamaciones e Grecia, los "mármoles del Partenón" no han regresado todavía a Atenas.

Confiemos en que los bienes de Sijena sean "restituidos" cuanto antes.