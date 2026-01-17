Cierzo en el Pignatelli o moqueta de La Moncloa

El cierzo de febrero no concederá ninguna tregua ni admitirá imposturas. Es un aire que limpiara la atmósfera y, de paso, desnudara las intenciones de quienes aspiran a regir nuestro destino desde el Pignatelli. En las próximas elecciones deberemos elegir entre la continuidad de un proyecto con base en nuestro territorio o el experimento de una delegación ministerial enviada por correo certificado.

Observar la campaña de Pilar Alegría es un ejercicio de estética política que roza lo insustancial. La señora exministra parece haber descendido de los cielos de la Moncloa con la condescendencia de quien visita una provincia por estricto compromiso burocrático, eso sí, con «uñas y dientes». Su presencia en nuestras calles tiene ese aire de vacuidad propio de quien ha pasado demasiado tiempo en los despachos de Madrid, más preocupada por el argumentario de Ferraz que por los problemas de los aragoneses. A estas alturas, quizás, Darío Villagrasa, hubiese mantenido un mejor resultado demoscópico, pero, conocemos la obsesión que tiene el actual inquilino de la Moncloa en enterrar todo lo que huela a la obra de Javier Lambán.

Frente a ese despliegue de marketing de la Moncloa y su ecosistema mediático, Jorge Azcón emerge con la solidez de quien entiende que la política es, ante todo, gestión y seguridad jurídica. Azcón ha sabido navegar por las turbulentas aguas de un gobierno en minoría con un pragmatismo que los ciudadanos deberíamos valorar. Su defensa de la estabilidad presupuestaria no es una entelequia, sino la garantía de que Aragón no sea moneda de cambio en el opaco mercadeo de la financiación autonómica que el sanchismo pretende imponer.

La grotesca propuesta de María Jesús Montero a los presidentes autonómicos obtuvo como resultado el rechazo de todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña. Incluso las comunidades gobernadas por el PSOE la han rechazado. El matiz, lo puso, como siempre, Emiliano García-Page, manifestándose contrario al privilegio que considera que se ha otorgado a los «independentistas» que intentan «romper España».

El próximo 8 de febrero no votamos una marca ni una cara de televisión. Votamos la diferencia entre tener un presidente que «está y se queda» o una candidata que parece estar «de paso». Afortunadamente, Pedro Sánchez ha decidido carbonizar a su candidata con el pacto de financiación autonómica, acordado con Oriol Junqueras, comprando, así, unos meses más en el poder.

Aragón necesita, más que nunca, una mayoría estable en el Pignatelli, no que el cierto arranque sus tejas.