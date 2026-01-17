Sí, a ti te pregunto, ¿dónde quieres que vayan tus impuestos?

Según el MEC, en Aragón casi el 70% del alumnado no universitario está en centros públicos, casi el 25% en centros concertados y el resto va a centros privados sin concertar. Y, según PISA, hay una evidente brecha salarial y de clase social entre las dos redes. Seguramente no era necesario ningún estudio para llegar a esta conclusión, basta consultar el mapa de Zaragoza, por ejemplo, para observar que hay diferencias de renta entre el alumnado de la pública y el de la concertada. Los colegios concertados son más numerosos en las zonas con más renta de la ciudad y escasean en los barrios de menos renta: brecha de renta y clase social que aumenta si sumamos al alumnado que se cruza la ciudad en transporte escolar para acudir a sus centros concertados y que provienen, se supone, de familias que pueden costear ese gasto.

Y tú, ¿eres de ese 70% o del 25%? Te lo pregunto porque quiero que sepas que el Gobierno de Jorge Azcón ha anunciado que va a destinar 7 millones de euros solo el curso que viene a concertar 2º de Bachillerato en unos 20 centros; calcula los millones que gastará al siguiente cuando concierte también el primer curso de bachillerato y en los casi 60 centros que pretende. Te quiero informar también de que en los centros públicos hay plazas vacantes más que suficientes para que ese alumnado estudie sin costarle un solo euro más al Gobierno de Aragón.

Y te lo cuento porque si eres de ese 25%, pues oye, enhorabuena, que tu prole vaya a un centro educativo en el que comparta clase con la prole de familias de tu misma clase social y parecida renta te va a salir mucho más barato.

Pero si eres de ese 70% tienes un problema porque la Escuela Pública, la tuya, la que garantiza una educación gratuita y de calidad para todo el alumnado, promoviendo la igualdad de oportunidades, está viendo cómo el dinero público se va donde no hace falta y no llega a la pública, que sigue funcionando gracias al esfuerzo y valía de su profesorado y a la implicación y el gasto de las familias, pero que necesita que desde las instituciones se le financie para tener más docentes, más personal no docente, edificios en buenas condiciones y muchas más cosas que no caben en el espacio que me han dado para contarte esto.

¿Que no terminas de entenderlo? Presta atención: Azcón te está diciendo que tus impuestos NO van a ir a que tu niña tenga una cocina in situ en su colegio en lugar de comida precocinada, o a que tu hijo NO vaya a estar 2 meses en el instituto sin profesor, o a que si tu peque se hace sus necesidades en clase tenga técnico de infantil y NO te tengan que llamar para que lo vayas a cambiar, o a que no se asen en sus clases en verano ni se hielen en invierno, porque no sé si sabías que los coles e institutos son los únicos centros públicos sin climatizar, y no, que las familias o los docentes compren ventiladores o lleven mantas no es climatizar (lo quitaría).

No, ese dinero que solventaría muchas de esas necesidades va a ir para que a familias de ese 25% les salga casi gratis, unos 25€ mensuales, que sus hijos hagan el bachillerato en su colegio privado; vamos, que les vas a pagar su libertad de elección de centro.

¿Ahora sí? De acuerdo, ¿que qué puedes hacer? Si trabajas como docente en la pública o como personal no docente para el Departamento de Educación, secunda la huelga educativa de esta semana los días 20, 21 y 22 de enero. Y si eres familia de la pública, participa en todos los actos reivindicativos de esos días. La semana pasada se hicieron casi 30 asambleas en todo Aragón con docentes, familias y alumnado y se han coordinado para no parar estos tres días.

Infórmate y defiende la Escuela Pública que, no lo olvides, es la tuya, en la que caben todos y todas.

Estamos a tiempo, es el momento.

Azcón, el dinero público es para la pública.