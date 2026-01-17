Salud pública, segundo intento

Todas las ciudades que aspiran a albergar la futura sede de la Agencia Estatal de Salud Pública ya han presentado su candidatura al Gobierno central y entre ellas está Zaragoza. La capital aragonesa está entre las nueve aspirantes y cuenta con una propuesta potente, ambiciosa, bien armada económica y políticamente, con el respaldo unánime de instituciones y partidos, y con un reclamo como el de instalarse en el que fuera el Pabellón de Aragón de la Expo en 2008 que añade un aliciente adicional, la de reutilizar un edificio emblemático para un uso de primer nivel. En el Gobierno autonómico no solo se ven con posibilidades de ganar (por momentos en este largo trayecto de tramitación se han sentido hasta favoritos) pero la irrupción de Barcelona entre las candidatas parece haber introducido un componente con el que nadie contaba, las prioridades de Madrid a la hora de valorar cualquier idea que llegue desde Cataluña o desde el resto de territorios.

¿Victimismo injustificado o preocupación razonable? Es recurrente que cada vez que aparece Cataluña en el horizonte, cada vez que ambas comunidades pelean por un objetivo surjan estas dudas. Echando la vista atrás, quizá el ejemplo más claro sea lo que pasó con los Juegos Olímpicos de Invierno, siendo el socialista Javier Lambán el presidente y un gobierno cuatripartito que no era el del PP de Jorge Azcón. A la hora de decidir qué opinión prevalecía, como casi siempre, la balanza se decantó por el vecino.

Pero quizá la elección de esta nueva sede estatal sea más comparable con el proceso ya resuelto que se impulsó para decidir dónde crear la sede de la Agencia Espacial Española, a la que aspiraba Aragón con Teruel y acabó adjudicándose a Sevilla. No a Cataluña, sino a Andalucía. Se entendió que por criterios técnicos, y así debería ser también ahora para elegir destino para la de Salud Pública.

Analizando la propuesta de Aragón, como mínimo da para comprender que Zaragoza no tiene nada que envidiar a las demás, plantea una operación que, tal y como se publica este diario, se cuantifica en más de 60 millones de euros, con casi 18 solo en obras de reconstrucción de uno de los iconos más bonitos de la Expo que lleva 17 años cerrado a cal y canto y sin opciones de reutilización. Si renace con este proyecto se dará carpetazo a todo ese olvido, si no lo hace quizá multiplique el pesimismo y la decepción por no haber sido capaces en casi dos décadas de hacer algo con él para darle una segunda vida.

Pero no solo es el espacio físico lo que cuenta. También la conexión con el exterior, y en ese caso la proximidad de la estación de Delicias y el AVE le coloca a menos de hora y media de Madrid o Barcelona. Su debilidad, como otras tantas veces, quizá sea la conectividad del aeropuerto, ya que El Prat ofrece muchas más posibilidades de viajar al extranjero, pero nadie tiene claro que este sea un factor decisivo. Es de imaginar que contará más la valoración de todo un ecosistema en torno a la salud pública que en Zaragoza y Aragón existe y de forma amplia y significativa. Y las posibilidades de alojamiento son más que suficientes en una capital en la que el turismo llena muy pocas veces la oferta disponible, más dimensionada para años de euforia colectiva y proyección exterior como el de la Expo de 2008.

La clave del éxito, en este caso, pueden ser muchas pero el ingrediente indispensable es la unidad, entre instituciones y partidos, para pelear por el objetivo. Y en este caso se cumple, sobre todo porque esta candidatura se fraguó con el PSOE y lo ha rematado el PP. Una excepción que le da más posibilidades esta vez. La prometida descentralización de Sánchez le debe una sede a Aragón y este es el segundo intento (y quizá el último) para conseguirla.