Aragón cotiza en máximos históricos

El agua, el sol, el viento, su localización envidiable y el talento que atesora marcan la senda estratégica de Aragón para los próximos años. Son activos intangibles que tienen un valor incalculable, no solo desde el punto de vista económico sino como esencia de lo que representa una comunidad que se ha despojado de los complejos que la han atenazado durante años. Son, en definitiva, las verdaderas palancas que impulsarán el futuro de una tierra que se dispone a elegir a sus representantes políticos para los próximos cuatro años en un momento decisivo para un territorio que hoy ejerce de imán de atracción de inversiones, pero también de capital humano y oportunidades y que se proyecta como destino de prosperidad y calidad de vida. No siempre fue así, pero ahora es el momento de Aragón.

El optimismo viene avalado por sensaciones y realidades tangibles, pero también por datos. El último informe de Ibercaja estima que Aragón creará más de 31.000 empleos en los dos próximos años, lo que significará la llegada de nueva población a una comunidad donde el paro afecta a unas 48.000 personas. El pleno empleo, por tanto, está al alcance de la mano mientras la comunidad no deja de batir récords históricos de ocupación, que se situará en el entorno de los 660.000 trabajadores a finales de 2027 frente a los 633.000 actuales.

La explicación hay que buscarla en la siembra hecha en los últimos años por dos Ejecutivos autonómicos, el de Javier Lambán y del de Jorge Azcón, de distinto signo político. Su trabajo ha dado fruto y la reputación de la comunidad se encuentra al alza. De ahí la importancia de aprovechar toda esa inercia positiva, que se traduce en una mayor diversificación económica, un incremento de la competitividad y una mayor internacionalización de las empresas. Pero sobre todo, en la esperanza de que todo ello revierta en la mejora de los salarios y la calidad de vida de los ciudadanos. Porque una sociedad sana es una sociedad equilibrada, sin grandes brechas.

Lo trascendental ya no será tanto quién gana sino con qué garantías se acomete la nueva legislatura para poder afrontar los desafíos que tiene por delante Aragón

El acto de proclamación del nuevo presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, el pasado 12 de enero, fue un fiel reflejo de lo que transmite la economía aragonesa. Una apuesta decidida por la industria, la digitalización, la formación, el talento, la colaboración y el entendimiento entre los agentes sociales, una hoja de ruta bien definida y acorde a los retos a los que se enfrenta la comunidad, un liderazgo consensuado, una visión estratégica y un objetivo común: Aragón. Todo ello quedó explicitado en un acto en el que no faltó nadie porque todos los actores económicos y políticos están dispuestos a sumar. Y esa es la mejor noticia.

No obstante, esta realidad no está exenta de amenazas y uno de los grandes interrogantes será saber si la clase política estará a la altura de las circunstancias. El contexto político es endiablado y las elecciones autonómicas pueden arrojar unos resultados que pueden no dejar contento a nadie. En ese contexto, lo trascendental ya no será tanto quién gana sino cómo se acomete la nueva legislatura para poder afrontar los desafíos que tiene por delante Aragón. Porque el futuro podría estar muy condicionado por Vox, un partido que no cree en las autonomías, lo fía todo al mensaje populista y tiene una dudosa capacidad de gestión. Todo dependerá de la aritmética, pero si se da ese escenario existen varias alternativas: un Ejecutivo conformado por PP, Teruel Existe y PAR capaz de llegar a los 34 diputados, un gobierno de coalición entre PP y Vox, una situación de bloqueo permanente que pueda llevar a una repetición electoral o una solución nunca vista antes que pasaría por sellar un pacto entre el PP de Azcón y el PSOE de Alegría. La utopía, en este caso, no solo permitiría avanzar con rumbo firme sino que lograría romper la política de barricadas, algo impensable en un país de extremos en el que nadie es capaz de perdonar a nadie y en el que sentarse en una misma mesa para negociar temas como la vivienda, la financiación autonómica, la sanidad y la educación, la energía o la defensa es una quimera.

Aragón cotiza en máximos históricos como nunca antes lo había hecho, pero tiene importantes incertidumbres. La más inmediata será la política, que se resolverá en el corto plazo y que definirá el guión a seguir hacia el año 2030. Aragón no se puede permitir, perder tiempo, ni recursos, ni rechazar consensos y echar a perder inercias positivas que hoy están en marcha. Quién sabe cuándo habrá una oportunidad igual.