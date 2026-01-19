Ayatollah, no me toques la pirola

Con este título homenaje a Siniestro Total voy a hablar de Irán y de las enormes dudas y contradicciones que me genera todo allí. Lo que parece ser cierto es que hay unas protestas enormes en el país. También parece cierto que las comunicaciones normales por internet están bloqueadas. Y a partir de aquí toda la información tiene la misma fiabilidad que una escopeta de feria. Las cifras de muertos por la represión del régimen que se están diciendo oscilan muchísimo. De 500 a más de 3.000. Y en un contexto como este me parece que puede ocurrir que haya incluso más y los ayatollahs las estén ocultando. Pero también podría ser que haya menos y las cifras sean propaganda de la CIA y del Mosad. Por supuesto estoy convencido de que Israel y EEUU están alentando las protestas contra un régimen enemigo.

Ahora bien, por descontado que en Irán hay muchísima gente hasta las gónadas de que los ayatolás les toquen la pirola. Para empezar, el 50% de la población a la que la policía religiosa puede sancionar por cualquier consideración de vestimenta. Pero no nos engañemos, estas protestas tienen raíz económica, no religiosa ni cultural. Los iraníes se están empobreciendo a marchas forzadas. En este contexto me sorprenden algunos análisis simplistas que atribuyen la movilización en exclusiva a las fuerzas imperialistas. También hay quien defiende que es el pueblo unido el que protesta allí en exclusiva. Las cosas tienen pinta de ser bastante más complejas. Y en estas el emperador Trump está amenazando con intervenir militarmente en Irán, en supuesto apoyo de las protestas. Como de costumbre va dando señales variopintas y confusas. Por un lado, afirma que la represión está parando. Por el otro, desaloja las bases americanas que están al alcance de los iraníes. Este suele ser el movimiento previo a un ataque. En todo caso, de lo que tengo seguridad es de que a Trump los manifestantes le importan entre cero y nada.

Sus intereses allí son quitarse de en medio un régimen incómodo para EEUU e Israel. Pero, sobre todo, algo de lo que seguro que nunca han oído hablar: en Irán hay petróleo. De hecho, las terceras reservas del planeta. Las primeras están casualmente en Venezuela. Más allá de análisis geopolíticos, no puedo dejar de sentir simpatía por quien se rebela contra una teocracia, pero también, y al mismo tiempo, pena. Por un lado, por los muertos y por el otro porque suponiendo que el régimen de Irán caiga, que está por ver, también está por ver que lo que venga vaya a ser mejor. Pobres iraníes.