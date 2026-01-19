El club de lectura de Escolapias Pompiliano, coordinado por el profesor Pedro Baranda, me invita a repasar algunos de los momentos estelares de la novela negra, y les propongo detenernos una tarde en la obra de Francisco García Pavón.

Extraordinario autor español –por desgracia, muy olvidado–, a quien debemos la creación de nuestro primer detective de ficción: Tomás González, alias Plinio, jefe de la Guardia Municipal de Tomelloso.

García Pavón escribió sus aventuras a lo largo de los años sesenta y setenta del pasado siglo, periodo del tardofranquismo que él reflejó magistralmente en su sociedad rural, ambientando la mayoría de sus argumentos en Tomelloso y en La Mancha, aunque también utilizara con alguna frecuencia Madrid.

Aquella España suya, para nosotros en blanco y negro, nos asombra hoy con su mezcla de obsolescencia y encanto, anacronismo y supervivencia, patriarcalismo e ingenio. La magistral habilidad de Pavón en la construcción de tipos literarios nos ha legado un sinfín de personajes tan auténticos y reales que parecen vivos. Su forma de hablar y de comportarse en los casos criminales resueltos por Plinio nos regala asimismo una paleta psicológica insustituible y riquísima. Propia, claro está, de aquellas décadas y de aquel país del que tan poco queda, aunque en la memoria de muchos perduren los carros, los machos, las gachas, el tabaco de caldo, los serenos, el Seiscientos, aquellas maneras de cortejar o morir, matar o amar.

Pavón, catedrático de literatura, autor teatral, crítico literario y sumo sacerdote del «parnaso tomellosero», elitista tertulia con el pintor Antonio López y los poetas Eladio Cabañero y Félix Grande, firmó varias colecciones de cuentos y grandes novelas como Las hermanas coloradas (Premio Nadal en 1969), El Reino de Witiza o Una semana de lluvia (recuperada por el sello Rey Lear). Sus páginas seguirán demostrando al lector de hoy, como a los muy activos y perspicaces miembros del Club de Lectura de Escolapias, el talento de un escritor que brilló en varios registros, pero que, en particular, inauguró el policíaco español con una gran serie y un memorable investigador: Plinio.

Descubrir o releer a Pavón puede equivaler a recuperar un cierto patrimonio.