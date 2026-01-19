Veintiséis a cero

Seguramente la amable lectora, o lector, se habrán percatado de que el título de este artículo no refleja el resultado de una competición deportiva, menos de una liguilla de futbolín o partida de parchís. No es ninguno de esos marcadores. Es el resumen de la larga rueda de prensa que dio Trump tras la invasión de Venezuela y el secuestro de Maduro y su esposa, el pasado día 4 de enero.

Veintiséis, sí, veintiséis veces mentó la palabra petróleo, yacimientos petrolíferos o explotaciones petrolíferas y cero veces, sí, cero veces, la palabra democracia o libertad para justificar la invasión.

A la administración Trump le interesa el petróleo y las riquezas del subsuelo de Venezuela y no la libertad de los venezolanos. Tampoco la represión del narcotráfico o la inmigración irregular. Ese fue el argumentario, el pretexto para transgredir el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Ya sé que cualquiera puede decir que soy un incauto porque, ¿cuándo ha respetado EEUU las reglas en el orden mundial? Casi siempre ha actuado en base a sus intereses y los de sus más próximos aliados, pero muy pocas veces movido por las reglas del derecho internacional. La única diferencia ahora es que hace ostentación del poder y amenaza públicamente con la fanfarronería del matón. «No hay nada que pueda pararme» ha declarado. «No necesito la ley ni el derecho internacional».

Cuando un personaje como este, después de lo hecho en Venezuela, amenaza con intervenir en México, Cuba, Groenlandia, Irán o anexionarse Canadá, qué se puede esperar. Y si encima utiliza la fuerza, mata a un centenar de personas, secuestra al presidente y a su esposa, pocas dudas se pueden tener para condenar semejante actitud, aunque el secuestrado sea un tirano y presidente de un régimen corrupto.

El respeto al derecho internacional, a las reglas que nos permiten vivir en el mundo con ciertas seguridades, no son negociables. «La soberanía de los estados nunca es negociable cualquiera que sea su tamaño, su poder o su continente... Renunciar hoy a este principio para Venezuela, por cualquier Estado, equivaldría a aceptar mañana nuestra propia servidumbre». Estas declaraciones, a las pocas horas de invadir Trump Venezuela, son de Marine Le Pen.

Cuando leí estas declaraciones y escuché a la presidenta de la Comunidad de Madrid o a la dirección del PP balbucear, mirar para otro lado, justificar en los primeros momentos la invasión por el fin, derrocar a un dictador, se me cayeron los sombrajos; la extrema derecha francesa defendiendo contra Trump el derecho internacional, y las derechas españolas jaleando la previsible entronización de Corina Machado como nueva presidenta de su país, sin afear a Trump la ruptura de las reglas con que se ha dotado el mundo. ¡No entienden nada!

Y todo para quedarse colgados de la brocha, porque «el salvador de la dictadura» eligió mantener el régimen a cambio de petróleo. El juego que se llevan Ayuso y Feijóo con los opositores venezolanos y con los inmigrantes de este país que, desde el barrio de Salamanca, invierten, compran y actúan en los medios de comunicación para confrontar contra el Gobierno de España, perseguir a Zapatero y acusar de chavista a todo aquel que no mantenga sus posiciones de intransigencia, les ha explotado en las manos.

Como no podía ser de otra forma, Jorge Azcón se apuntó rápidamente al oportunismo, y envuelto en la bandera venezolana, se aprestó raudo a una foto y reunión con miembros de la oposición y comunidad de ese país para celebrar la caída del dictador y hacer el ridículo. El chavismo continúa en Venezuela, y ahora, apoyado por Trump.

Cuando desaparecen de la política los principios democráticos esenciales del multilateralismo y se juega al oportunismo, te pueden pillar, y al PP le ha arrollado el tren en este tema y en esta ocasión. De todas formas, la calidad humana de los políticos se transparenta en los momentos de crisis graves.