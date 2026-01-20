«Es más breve y rápido escribir herejías que responder ante ellas». Lo dijo el bueno de Tomás Moro a Catalina de Aragón. Mientras leía esta mañana sus tergiversaciones, señora Mayte Pérez, he recordado al malogrado filósofo. Aun así –y aunque siempre sea más lento y complejo desmontar una falsedad que fabricarla– voy a responderle. Lo hago por la responsabilidad pública que ostento. «Dato mata a relato».

Por eso, Sra. Pérez cuando cita ese Pacto por la Sanidad, manipula lo que fue la presentación de un documento sin consenso de los actores sanitarios.

Y sí, señora Pérez, el presidente Javier Lambán reconoció que la Sanidad estaba al borde del colapso. Así la recibimos. Por eso, este Gobierno la defiende con hechos –no con proclamas– en los presupuestos, en las plantillas, en las listas de espera y en la atención rural.

Le doy algunos datos: El presupuesto inicial de Sanidad en 2022 –su último año completo en el Gobierno– fue de 2.242 millones. El presupuesto de 2024 subió a 2.768 millones. Son 526 millones más: un 24% de incremento. En cuanto a profesionales, en 2022 había 26.352 trabajadores en el Salud. Este 2025, han sido 27.627; 1.275 profesionales más.

En el medio rural, 76 plazas de difícil cobertura han sido ocupadas por médicos gracias a la Orden de Fidelización MIR, con contratos de hasta tres años y un plus de 30.000 euros. Eso también es defender la Sanidad Pública. Y para garantizar médicos en el futuro, este Gobierno ha ampliado plazas en la Facultad de Medicina en Huesca y ya trabaja en la de Teruel.

Sra. Pérez, usted miente porque sabe que los indicadores en Sanidad han mejorado: ahora se atiende más, se diagnostica más y se opera más, y por eso la lista de espera quirúrgica ha bajado casi un 27% y el tiempo de espera se ha reducido en dos semanas. Su lábil memoria le traiciona. Con su PSOE, Aragón se situaba a la cola de la Sanidad con 183 días de espera para una cirugía. Ahora estamos en 132 días. Son 50 días menos.

Estos son los hechos. Ustedes, en cambio, recortaron presupuestos, redujeron nóminas de profesionales –hemos pagados 140 millones más– y quitaron servicios esenciales como el de las ambulancias rurales. Ahora estamos invirtiendo casi un 25% más para revertir el colapso sanitario de sus recortes.

Pese a todo esto, usted apela al gobierno de Rudi. A estas alturas resulta casi entrañable, como quien rebusca en el baúl de los recuerdos una explicación que ya no se sostiene. El PSOE de Aragón tuvo ocho años de mandato, el cuádruple del tiempo del actual Gobierno de Jorge Azcón, y no inició ninguna de las medidas que ahora exige.

En esta legislatura, su aportación a la Sanidad ha sido tan discreta que parecía que no estaba. Ni un apoyo –aunque hacía guiños a la propuesta de traer médicos rurales a Zaragoza-, para el consenso nacional que ahora cita. Justo cuando se acercan las elecciones, se erige como defensora de la Sanidad Pública. Qué casualidad. Cuando los suyos no le garantizan ese escaño del Senado al que la enviaron para mantenerla lejos del foco.

Sra. Pérez, la Sanidad Pública no pertenece a ningún partido; pertenece a la ciudadanía. Está en la Constitución. Quienes creemos en la Carta Magna de verdad –sin concesiones a quienes se alejan de ella ni a quienes rompen el equilibrio entre comunidades– la defendemos con hechos.

Hágannos un favor a quienes trabajamos de verdad por la Sanidad Pública: convenza a los suyos de que la despoblación, la dispersión territorial y el envejecimiento importan. Y de que retirar propuestas de financiación autonómica que nos perjudican sería, por una vez por parte de su partido, una buena noticia para esta tierra que es un Aragón Imparable.