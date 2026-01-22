Frederick Forsyth abandonó este mundo el año pasado, pero tuvo tiempo de legarnos novelas de gran éxito y numerosos reportajes periodísticos sobre la época que le tocó vivir, desde su experiencia como piloto de la RAF en la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría.

Una de sus novelas más famosas fue Odessa, aparecida en 1972 y adaptada posteriormente al cine por Ronald Neame, con John Voight y Maximilian Schell en los principales papeles. La historia trataba sobre una red de nazis, oculta y en clave, que se dedicaba a asegurar el retiro y la seguridad de los jerarcas hitlerianos que consiguieron escapar de las fuerzas aliadas y establecerse en países como Argentina o Paraguay. El texto dedicó muchas páginas a documentar las barbaridades de Eduard Roschmann, alias el carnicero de Riga, reservando una breve aparición a Simon Wiesenthal, el célebre «cazador de nazis», quien descubriría el paradero de muchos de los responsables del holocausto del pueblo judío.

Ahora, con carácter póstumo, ya sin Forsyth disponible para una nueva y dinámica promoción, aparece, en combinación con Tony Kent, una especie de segunda parte, La venganza de Odessa (P&J), en la que Forsyth retoma el tema original para plantear la pervivencia o supervivencia de una trama nazi hasta nuestros días, empapando sus oscuras actividades con temas de actualidad: auge de la ultraderecha, resurrección del ideario nacionalsocialista, batalla ideológica en las redes sociales... Con el resultado de regalar al lector un trhiller muy Forsyth, tan electrizante en la forma como angustioso en el fondo.

En ese registro a medio camino entre la acción cinematográfica y la novela de espías, el firmante de Chacal (¿recuerdan?) se mueve con una pasmosa soltura, combinando con pericia los dramas personales con ese inquietante telón de fondo que, partiendo de una de las más oscuras páginas de la historia, se cierne sobre la actualidad, sembrándola de siniestros propósitos. Argumento que, aunque se sirva de las alas de la fantasía, quizá no se aleje tanto de la realidad. Porque, ¿no han sido desmanteladas ya por las distintas policías de Europa y de los Estados Unidos varias redes de inspiración nazi ¿No planificaban atentados, la impunidad de los suyos, la toma del poder...?

En su último legado literario, Forsyth nos ha legado una advertencia...