Educación, empleo y libertad de elección

Hablar de educación es hablar del modelo de sociedad que queremos construir. Desde ASACEI (Asociación Aragonesa de Centros de Educación Infantil) defendemos, con conocimiento directo y experiencia profesional, una red educativa plural, accesible y de calidad.

La educación no es un gasto, es una inversión estratégica. Y lo es especialmente cuando hablamos de la educación infantil de 0 a 3 años, que cumple una función social, educativa y económica de enorme valor para Aragón.

El 0-3: donde empieza la igualdad real

La etapa de 0 a 3 años es decisiva para el desarrollo emocional, social, afectivo y cognitivo de los niños. Numerosos estudios avalan que una educación temprana de calidad reduce desigualdades futuras y mejora el éxito escolar a largo plazo. Apostar por una red amplia de educación infantil accesible significa garantizar igualdad de oportunidades desde el inicio, evitando que el contexto socioeconómico determine el desarrollo de los menores.

Pero además del derecho de los niños, existe un derecho igualmente fundamental: el de las familias a elegir libremente el modelo educativo que desean para sus hijos. La libertad de elección no es un privilegio, es un principio democrático que solo se hace efectivo cuando existen opciones reales. Una red plural de centros privados y concertados no limita, sino que amplía esa libertad.

Las escuelas infantiles privadas y concertadas aportan cercanía, flexibilidad y especialización. Son centros diseñados específicamente para estas edades: espacios pequeños, seguros y familiares, con ratios reducidos y equipos educativos estables que acompañan a cada niño respetando su ritmo y su desarrollo evolutivo. Son, en muchos casos, una prolongación natural del hogar.

Desde el punto de vista de la gestión pública, este modelo es también eficiente. Permite ampliar la oferta educativa sin necesidad de grandes inversiones en infraestructuras, optimiza recursos y evita desplazamientos innecesarios, favoreciendo la conciliación familiar y laboral, especialmente en entornos rurales y barrios consolidados.

Educación y empleo femenino: un impacto social incuestionable

El sector de la educación infantil en Aragón está mayoritariamente liderado por mujeres. Escuelas infantiles y centros educativos generan empleo estable y cualificado, fomentan el autoempleo y el emprendimiento femenino y contribuyen de forma directa a la economía local. Defender este modelo es también defender la igualdad, la autonomía económica y el desarrollo profesional de miles de mujeres.

Además, la educación infantil es una pieza clave para la conciliación. Sin una red suficiente y accesible de centros, muchas familias -y especialmente muchas madres- ven limitadas sus oportunidades laborales. Apostar por el 0-3 es apostar por una sociedad más justa y corresponsable.

Una red educativa plural para una sociedad mejor

Los centros privados y concertados no son un modelo alternativo, son parte esencial del sistema educativo aragonés. Aportan experiencia, innovación pedagógica, estabilidad en los equipos docentes y una profunda vocación de servicio público.

Defender el 0-3 es defender una educación accesible, de calidad y basada en la libertad de elección. Es apostar por el bienestar de las familias, por el desarrollo integral de los niños y jóvenes y por una sociedad más cohesionada, eficiente y humana.

Porque cuando cuidamos la educación desde el inicio y acompañamos a nuestros jóvenes hasta el final de su etapa formativa, estamos cuidando el presente y construyendo el futuro de Aragón.