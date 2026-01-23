No esperes milagros

Seguimos esperando el momento perfecto como quien espera que el semáforo se ponga siempre en verde justo cuando llega tarde, convencidos de que, si no se alinean todas las circunstancias, lo más sensato es no moverse, no decidir y no arriesgar, aunque esa espera silenciosa termine convirtiéndose en la excusa perfecta para no hacer nunca nada.

Nos han vendido la idea de que primero tiene que llegar la calma, la seguridad absoluta y la certeza plena, y solo entonces podremos actuar, cuando en realidad la vida -tanto en lo personal como en lo profesional- funciona justo al revés: primero te mueves, luego dudas, después corriges y, si tienes constancia suficiente, acabas entendiendo qué estabas construyendo.

Esperar milagros es cómodo, porque no exige sacrificios ni elecciones difíciles, pero también es profundamente paralizante, porque delega tu futuro en factores que no controlas y te convence de que la inacción es prudencia cuando, en realidad, suele ser miedo disfrazado de sensatez.

El momento perfecto no existe, y cuanto antes lo aceptemos, antes dejaremos de posponer decisiones importantes bajo la excusa de que «ahora no toca», «no es el contexto adecuado» o «cuando tenga más claro lo que quiero», como si la claridad fuese un punto de partida y no, como suele ser, una consecuencia del camino recorrido.

La mayoría de decisiones relevantes de nuestra vida se toman con información incompleta, con incertidumbre y con una mezcla incómoda de ilusión y vértigo, porque esperar a tenerlo todo controlado equivale, en la práctica, a renunciar a avanzar.

Y esto no es una llamada al optimismo ingenuo, sino a un realismo adulto: la vida no garantiza estabilidad permanente, ni carreras profesionales lineales, ni trayectorias sin sobresaltos, pero sí ofrece oportunidades constantes para quienes están dispuestos a elegir, aun sabiendo que cada elección implica renuncias.

La vida cotidiana se parece mucho más a subir una cuesta irregular que a circular por una autopista recién asfaltada, porque hay tramos donde avanzas con fluidez y otros en los que te toca reducir la marcha, parar a respirar o incluso retroceder unos metros para no caerte del todo.

Pretender que todo sea siempre ascendente, cómodo y motivador es una expectativa poco realista que acaba generando frustración innecesaria, especialmente cuando llegan los inevitables baches personales o profesionales que no encajan en el relato edulcorado del éxito permanente.

Aceptar que habrá subidas y bajadas no es resignarse, sino comprender que la fortaleza no consiste en evitar las dificultades, sino en aprender a convivir con ellas sin dramatizar cada obstáculo como si fuera un fracaso definitivo.

Los estudios en España sobre bienestar, empleo y salud mental llevan años señalando una realidad incómoda: la incertidumbre laboral, el estrés y la sensación de inestabilidad forman parte estructural de nuestro mercado de trabajo, y no una anomalía pasajera que desaparecerá cuando «las cosas se normalicen».

Diversos informes muestran que las personas que desarrollan mayor capacidad de adaptación, perseverancia y tolerancia a la frustración -frente a quienes esperan condiciones ideales- son las que logran trayectorias más sostenidas en el tiempo, incluso en contextos cambiantes y complejos.

No se trata de romantizar el esfuerzo ni de justificar entornos laborales duros, sino de asumir que la resiliencia y la constancia son habilidades clave en un escenario donde la estabilidad absoluta es la excepción, no la norma.

Aceptar que la vida no siempre será justa, cómoda o previsible no significa bajar los brazos, sino dejar de gastar energía en luchar contra una realidad que no depende de nosotros, para invertirla en aquello que sí podemos cambiar: nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestra capacidad de seguir avanzando incluso cuando el escenario no acompaña.

Ser fuerte no es no caer nunca, sino levantarse sin convertir cada caída en una tragedia personal ni en una excusa permanente para abandonar lo que empezamos con ilusión.

No esperes a sentirte preparado para empezar, porque la preparación muchas veces llega después del primer paso. Elige, aunque no tengas garantías, porque no decidir también tiene consecuencias.

Asume que habrá días malos sin cuestionarte por completo en cada uno de ellos.

Trabaja la constancia más que la motivación, porque la motivación fluctúa, pero la constancia construye. Deja de compararte con el escaparate de los demás, porque la vida real rara vez se parece a lo que se muestra.

No hay milagros, ni atajos sostenibles, ni momentos perfectos esperando a que demos el paso definitivo. Hay personas que, con dudas, cansancio y miedo, deciden seguir adelante un día más, aceptando que la vida no promete facilidad, pero sí la posibilidad de crecer si no renunciamos a elegir y continuar. Y quizá esa sea una de las lecciones más incómodas y más necesarias de nuestro tiempo: no se trata de esperar a que todo encaje, sino de aprender a avanzar en medio del desorden.