Graham Greene y España

Uno de los grandes nombres de la novela contemporánea sigue siendo, por supuesto, el de Graham Greene. Su magisterio quedó patente en títulos como Nuestro hombre en La Habana, El poder y la gloria o El americano impasible. Clasificadas, de modo genérico, como «novelas de espías», pero, en puridad, y más allá de esos límites, profundos estudios sobre la psicología y la naturaleza humana.

Greene fue un apasionado de España. Nos visitó en numerosas ocasiones, recorriendo buena parte del territorio en rutas histórico-culturales cuyos atractivos nutrían su sensibilidad e insaciable curiosidad. En muchos de esos viajes le acompañó un sacerdote español, Leocadio Durán, con quien Greene acabó labrando una estrecha amistad. El cura, gran admirador del escritor, dejó constancia en sus diarios de sus conversaciones y anécdotas, que sin duda reflejaban la personalidad y las inquietudes intelectuales del autor de Los comediantes.

Con esos materiales y otras fuentes, Carlos Villar Flor acaba de publicar una extraordinaria novela, tras las huellas de Greene (editorial Menoscuarto) en la que la figura del novelista emerge con autenticidad, ofreciéndonos muchos de los aspectos más polémicos de su controvertida personalidad, la del espía que fue o la de un católico cuya fe era tentada por los pecados carnales. Un genio y un figura, en cualquier caso, «resucitado» ahora por el talento de Carlos Villar, catedrático de Filología Inglesa en la Universidad de La Rioja, exhaustivo conocedor de la vida y obra de Graham Greene y un magnífico escritor.

La novela, además de reubicar a Greene en su hispano periplo, acompañado siempre por su inseparable amigo, el cura Leocadio Durán, ofrece al lector un amplio elenco de personajes que, de una u otra manera, se vieron involucrados con ellos, compartieron sus viajes, conversaciones, sucedidos; o bien, que investigarían posteriormente la relación entre España y el novelista británico. El resultado, Tras las huellas de Greene, es una original construcción de carácter arbóreo, con varias ramas unidas al tronco de una narración primorosamente editada debiéndose, además, agradecer a Villar el notable esfuerzo de documentación, imprescindible para asentar el relato tanto en la realidad como en la leyenda de Graham Greene.

Altamente recomendable.