Un jardín menos jardín

Son muchas las personas que me han escrito para expresar sus quejas sobre la remodelación que ha sufrido el Jardín Botánico del parque José Antonio Labordeta y lo han hecho por dos razones: porque no entienden que las cosas se hagan así, tan sin tener en cuenta a la ciudad, sus nostalgias y su historia y también porque me saben hija del hombre que da nombre a ese parque, que es hermoso y es un espacio de la ciudad en el que todos tenemos una historia o más de una y del que hemos sido auténticas enamoradas cuando el refugio era el Rincón de Goya y allí escuchamos a Camarón o a Leonard Cohen y besamos con besos de algodón.

Es cierto que también pasó por épocas oscuras y de abandono, teniendo como tiene un edificio emblemático del patrimonio arquitectónico español, al ser el primer edificio de corte racionalista que se diseñó en España y que inicialmente estaba destinado a convertirse en el museo del pintor y hoy alberga un Centro de Educación Especial. Digo que el parque está lleno de rincones, porque así es, y cada uno, La Rosaleda, el Jardín de Invierno, el Cabezo… tiene su encanto, su historia y destila amores, sueños, fiestas, paseos, rupturas, silencios, soledades, amigos, familia y todo eso también estaba en el Jardín Botánico que hoy, tras la remodelación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza y una inversión de 1,3 millones, es simplemente más feo. No porque ya no estén los patos, que tan felices han hecho a miles de niños y niñas y a algunos no tan niños o porque haya especies que, como señala la Asociación Naturalista de Aragón, hayan desaparecido, hablan de 37 y también de la tala de árboles al inicio de las obras, sino porque parte de la magia de ese lugar le ha sido arrebatada de forma indecorosa y ya no hay estanque ni acequias que lo hacían jardín y en su lugar hay unas cascadas metálicas que no se entienden y son feas y unos caminos que invitan a todo menos a la belleza.

Hay una persona que dio la voz de alarma y su nombre es Rosa Portero Gimeno, quien ha creado una cuenta en change.org solicitando que vuelvan los patos al jardín botánico y denunciando todo lo que no se ha hecho bien en un espacio que tendría que estar al margen de las modas, que a veces son tan ostentosas que desvirtúan las cosas pequeñas que forman parte de nuestros placeres cotidianos.