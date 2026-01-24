Recuerdo la primera reseña cinematográfica que escribí. Fue en el periódico del colegio, en el año 1985. La película elegida fue Jo, ¡qué noche!, de Martin Scorsese, que había visto unos días antes. Siempre he sentido debilidad por Scorsese, toda su filmografía es gloria bendita, pero a esa cinta en concreto le tengo mucho cariño.

Dura apenas hora y media (algo extraño en el bueno de Martin) y, si bien no es de sus películas mejor valoradas, me parece una comedia negra magistral, divertidísima y muy original, donde un pobre hombre sufre toda una suerte de desgracias sin fin en una noche loca e inolvidable. No conservo la crítica, pero creo recordar que me referí a ella como una «deliciosa película pesadillesca».

Sí, el subgénero pesadillesco me encanta. Adoro las películas delirantes, angustiosas, surrealistas, donde el humor más negro y el terror psicológico se dan la mano y nos abren la mente por completo. A propósito de todo esto, esta semana he ido al cine y he visto una gran película que también podría entrar en ese peculiar grupo de obras pesadillescas. Se trata del filme Si pudiera, te daría una patada, escrito y dirigido brillantemente por Mary Bronstein.

La protagonista es una pobre mujer cuya vida se derrumba literalmente (el techo se le cae encima como clara metáfora) mientras intenta lidiar con la extraña enfermedad de su hija (que la cámara deja siempre fuera de plano, por cierto, centrando el foco en el sufrimiento de la cuidadora en vez de en la enferma). Por otro lado, el marido está ausente, no le ofrece ninguna ayuda, y solamente escuchamos sus recriminaciones y protestas a través del teléfono. Y para más inri, la mujer es psicóloga y tiene que escuchar los problemas de otras mujeres en situaciones muy parecidas a la suya, y, al mismo tiempo, rizando el rizo, ella tiene que concertar sesiones con otro terapeuta para intentar superar sus propios problemas. Todo el peso de la película cae sobre su protagonista, una arrolladora y descomunal Rose Byrne en la mejor interpretación de su carrera. Por este papel ha ganado el Oso de Plata a la mejor interpretación en el Festival de Cine de Berlín, el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Sitges y el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Comedia o Musical. Y por supuesto está nominada al Óscar. No es la favorita, pero sin duda su interpretación es de Óscar. No se la pierdan.