Electrizante Aragón

Una vez terminado el año 2025 y con 2026 aún en pañales, me gustaría ponerme el cachirulo para comentar desde la óptica aragonesa algún tema energético que me parece relevante para nuestra comunidad.

El primero de ellos es que, de acuerdo a los datos de Red Eléctrica de España, Aragón ha exportado mucha menos energía eléctrica en 2025 que en los años anteriores. Así, en esos años salía de la comunidad aproximadamente el 55% de la energía generada. Es decir, exportábamos más energía de la que consumíamos. Este año pasado ha aumentado ligeramente la energía producida pero el cambio radical ha sido que se ha pasado a exportar tan solo un 24% de la misma.

Una vez vista esta disminución cabe preguntarse si esto es una buena noticia. A mi entender, sí lo es. Pero... ¿desde cuándo exportar menos de algo es bueno? Pues desde el mismo momento en que esa energía se ha consumido en la comunidad, empleándose en crear valor añadido aquí en vez de hacerlo en otras tierras.

A este aumento han contribuido enormemente los centros de datos que recientemente han entrado en servicio (y que llenan portadas de periódicos) en una tendencia que es de esperar se mantenga con las nuevas implantaciones anunciadas y en construcción. Respecto a los detractores de la ubicación de este tipo de instalaciones en nuestro entorno, hay que comentar que no hay que llamarse a engaños: con la voracidad actual de datos que existe hoy en día, se van a seguir construyendo, bien aquí o bien en las comunidades aledañas, pero la energía va a seguir saliendo del mismo sitio.

Después de Extremadura (región con dos reactores nucleares y paradigma de exportación de electricidad), Aragón es la que mayor porcentaje de su energía eléctrica destina a otras comunidades.

Dentro de este marco, podemos hablar también del borrador de la Planificación de la Red Eléctrica de Transporte 2030, donde ya habido muchas comunidades autónomas que han levantado la mano para decir que están siendo discriminadas en el reparto de inversiones y que con ello se juegan el futuro de muchos proyectos que no podrán implantarse por falta de energía eléctrica.

En la reunión que se mantuvo el pasado septiembre entre representantes del gobierno de la comunidad, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y de Red Eléctrica de España, los representantes aragoneses no salieron muy satisfechos ya que, si bien se mantenía lo que había en la anterior planificación, no se incrementaba la capacidad para nuevos proyectos.

En dicha planificación figura el refuerzo de las conexiones de Aragón con la zona norte de España (llegando al País Vasco) y la conexión eléctrica entre Zaragoza y Cataluña con capacidad de transporte similar a la capacidad de generación de los tres reactores nucleares que, si no cambia el panorama (que ya veremos), van a cerrar en los próximos años en Tarragona. Casualidades que tienen los números.

Respecto a esto, Joan Groizard, secretario de Estado de Energía, comentó que: «Aragón puede crecer siete veces más de su tamaño actual en términos eléctricos de aquí a 2030 con esta planificación», para lo que hace falta «repotenciar» más de 1.500 kilómetros de líneas existentes, poner más de 850 kilómetros de nuevas líneas y desarrollar nuevas subestaciones.

Sé de la importancia de tener una red eléctrica robusta y mallada, con fuertes interconexiones pero, a mi entender, teniendo en cuenta todo lo anterior (mucha generación en Aragón, poca concesión de nueva potencia de consumo en la región y fuertes enlaces con las comunidades aledañas) estas declaraciones son como decir, que para traer el AVE a Zaragoza se construyeron 300 km de vía desde Madrid y otros 300 km desde Barcelona, en vez de decir que se construyó el AVE entre Madrid y Barcelona y, de casualidad, Zaragoza estaba en medio.

Otros de los proyectos electrointensivos que también se están desarrollando en Aragón, son multitud de electrolizadores que, con la base de la energía eléctrica (que como hemos visto generamos en abundancia), producen hidrógeno. A día de hoy hay 18 proyectos de dichas plantas con una potencia de 1.118 MW. Si se llegan a ejecutar (en otros casos similares ha habido bajas de algunas iniciativas y serias dudas sobre la viabilidad de otras), me parece que ofrecen una posible fuente de fuerte desarrollo empresarial. No solo por las plantas de producción en sí (destacando que es importante que estén ubicadas en Aragón), sino sobre todo por los posibles usos del mismo.

En la planificación de Enagas figura la construcción de un hidroducto que, pasando por tierra aragonesa, donde las plantas antes mencionadas podrán inyectar el hidrógeno producido, permitirá conducirlo al País Vasco o Cataluña, donde hay focos industriales que podrán aprovechar dicho gas en la industria petroquímica, producción de fertilizantes, amoniaco, descarbonización de industrias o para alimentar el hipotético futuro hidroducto H2MED que se quería construir desde Barcelona hacia Europa.

No dejo de pensar si alguna (o muchas) de dichas aplicaciones no podrían ser implantadas cerca de la fuente de producción, de forma que el valor añadido que aportan beneficiara a nuestra comunidad.

Aragón es electrizante. Siempre lo ha sido. Desde la construcción de las primeras centrales hidroeléctricas, pasando por las de carbón y llegando hasta las más recientes eólicas y fotovoltaicas. Es electrizante con sus vecinos, siendo de las comunidades autónomas que más electricidad les aporta. Se ha visto que es también electrizante para atraer centros de datos, hidrolizadores o fábricas de baterías.

Sería bonito que fuera electrizante también para otras inversiones que hoy en día se desarrollan fuera y para las infraestructuras que permitieran su desarrollo y el uso de la energía aquí generada para potenciar nuestra tierra.