Incertidumbre en el Ártico

Tras el paso huracanado de Donald Trump por el foro de Davos, parecía que los riesgos que se cernían sobre el futuro de Groenlandia habían quedado aparcados por un tiempo. Sin embargo, a medida que se conoce algún detalle del encuentro de urgencia que tuvo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, todo indica que la solución que anunció Trump para resolver el litigio que él mismo había creado dista mucho de ser definitiva. Así lo han asumido la mayoría de líderes europeos, pese a la victoria conseguida en los pasillos de Davos, plantando cara al afán del presidente norteamericano por quedarse con Groenlandia por las buenas o por las malas. Queda por ver si el borrador de acuerdo que Trump y Rutte pergeñaron en una sala de Davos, se basa en la ampliación de la presencia militar norteamericana o si el presidente de EEUU sigue insistiendo en hacerse con la soberanía de partes de la costa, lo que es rechazado por la propia Groenlandia, por Dinamarca y por los europeos. Ante la firme posición de Europa, Trump reculó. Dos veces. Primero, descartando la conquista armada de la isla por la que había abogado en alguna ocasión. Luego, renunciando a castigar a los europeos con más aranceles si no aceptaban sus pretensiones hegemónicas. Pero dos días después de su intervención, la incertidumbre sobre el futuro de Groenlandia sigue reinando en las cancillerías y en los mercados y entre los analistas

Una de las consecuencias más negativas de cómo Trump ha gestionado el tema es la banalización de las importantes cuestiones geopolíticas relacionadas con el Ártico. Un espacio donde, efectivamente, están en juego intereses estratégicos de primera magnitud. Groenlandia no es el pedazo de hielo al que se refirió Trump en Davos, como si quisiera quitar importancia a un capricho. Es una isla muy grande, no tanto como parece en los mapas basados en las proyecciones de Mercator, pero cuatro veces España. Una isla rica en petróleo y en muchos de los componentes que necesita el despliegue de la inteligencia artificial. Y una atalaya privilegiada desde las que Occidente puede observar un mar que los rusos siempre han aspirado a controlar y por el que China se interesa cada vez más, por razones comerciales. Estos días en los que Groenlandia ocupa las portadas de medio mundo, ha pasado desapercibido un estudio publicado por la prestigiosa revista Nature según el cual la base sobre la que se asientan sus glaciares seria menos sólida de lo que se creía. De confirmarse este descubrimiento, el proceso de deshielo alentado por el cambio climático podría acelerarse. La conclusión: por las aguas heladas del Ártico que todavía limitan el tráfico fluvial podrían acabar navegando muchos de los buques que facilitan el comercio entre Asia y Europa y que ahora pasan por complicados estrechos y por el canal de Suez.

En consecuencia, sea cual sea el acuerdo que acabe aceptando Donald Trump, el reto para Europa es el de tener capacidades suficientes, de vigilancia e intervención militar, para asegurar que tendrá un papel en los litigios que surgirán en este Ártico de mañana, que se parecerá poco al de Frederick Cook, Robert Perry o Roald Amundsen, los tres exploradores que se disputan todavía el descubrimiento del Polo Norte.