Días de lluvia y campaña

En dos semanas, sucede todo tan deprisa que es complicado abordar un solo tema en unos párrafos. Sigo impresionada por varias imágenes ya instaladas en mi retina en los últimos días, es más, quiero que no se me olviden para evocarlas cuando me preocupe por cosas mundanas. Ver, por segunda vez en poco tiempo, el tiroteo a bocajarro a un hombre en plena calle en los Estados Unidos, esa «gran democracia»... o la detención de un niño de cinco años ante el desgarrador llanto de su madre, son situaciones que provocan que te quieras bajar del mundo.

Pensar en las víctimas y en los familiares del grave accidente de tren de Adamuz me rompe por dentro. Tragedias como esta, nos tocan el alma porque nos sentimos identificados con cualquiera de ellos. Imagino esos momentos previos de espera en la estación para subirte al tren, acomodar maletas y sentarte relajado mientras miras el reloj pensando que en unas horas estás en el sofá de tu casa organizando el día siguiente... y de repente, todo se desvanece. Y lo mismo para quien espera la llegada de quien no llega... ¡Qué duro! Otra vez, la fragilidad del ser... Ni juicios, ni análisis que dejaremos a los profesionales.

No ahondaré en el dolor y aunque sea por una vez cumpliré con lo que tenía pensado para esta semana, ya que en quince días, ya habrá pasado el 8F y tocará analizar resultados, y a mí lo que me pide el cuerpo es, opinar previamente, porque sigo a algunos de los candidatos y candidatas a la Presidencia del Gobierno de Aragón y sus campañas, también las encuestas y creo que merecen comentario.

Preocupada más que sorprendida por los posibles resultados de la ultraderecha y más allá y con el enfado reciente por la falta de unidad de la izquierda, pero llegados a este punto no cabe lamentarse, sino empujar con nuestro voto y alentar para que nadie se quede en casa, que los de la diestra irán todos después de la misa.

Diré que, al menos de momento (que no digo yo, que, no sea el algoritmo ese que nos orienta...) y reitero, que es mi sensación, no veo mucha repercusión de alguno/as candidato/as, que posiblemente estén haciendo una campaña estupenda, perfectamente consciente de lo complicado que es diseñar una buena campaña y de lo difícil que es conseguir tener presencia en los medios. Me refiero a Alberto Izquierdo (PAR), Tomás Guitarte (Coalición Existe), o María Goikoechea (Podemos). No se ven...

Agradezco que otros hayan decidido desterrar esa imagen trasnochada de primer plano del líder con la clá detrás (no es el caso de los partidos de siempre que siguen apostando por este formato) pero... Me parece que tanto Marta Abengochea (IU- Movimiento Sumar) como Jorge Pueyo (CHA) están ganando mucha presencia, sobre todo en las redes donde saben moverse. La estancia en el Congreso de Jorge Pueyo favorece que sea conocido por muchos aragoneses y aragonesas pero esa misma condición provoca cierta reticencia.

No se entiende muy bien que haya ocupado un escaño gracias a Sumar, miembro de un gobierno de coalición con el Partido Socialista, que ha tomado algunas decisiones muy desacertadas, y ahora se presente como cabeza de lista por otro partido que no va aliado con las siglas que ha representado. Mucha gente lo percibe como falta de coherencia. Una característica que precisamente avala a la candidata de Izquierda Unida, Marta Abengochea, a quien ves intervenir en redes y al menos yo, digo... ¡¡ostrasss!! ¡¡Una mujer normal!! Me recuerda mucho a una campaña de aquellos buenos tiempos de otro partido cuyo lema era Gente como tú.

Pilar Alegría (PSOE) creo que está intentando maquillarse de esa misma normalidad con sus cafeses de cantina, visitas a la panadería, guiñote y apertura de toldo de tela de casa de pueblo, pero no cuela viniendo de donde viene. No le ayuda haber sido portavoz de un Gobierno de España cuyas siglas intenta obviar en su carta de presentación, por no hablar de la desconfianza que genera su espantada tras haber optado a la alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza sin conseguirlo.

Y me quedaría hablar de Jorge Azcón, actual Presidente de la Comunidad Autónoma por el Partido Popular. Evidentemente, tanto su paso por la Alcaldía como su actual cargo le hace jugar con ventaja, es cierto que está en todos los ajos con una gran cobertura mediática que lo muestra rocero, cercano, y eso... gusta. Me agrade más o menos, la marca «Azcón» tiene peso, pero acompañarse de Isabel Díaz Ayuso, no creo que sea buena idea, no la necesita.

Juego limpio y que hable la democracia.