«Los profesores son el enemigo». Lo afirmó el 2021 J.D. Vance, vicepresidente de EEUU en la Conferencia Nacional sobre conservadurismo copiando lo que ya había dicho Richard Nixon. Las cosas claras y sin tapujos. Este es el discurso manifiesto de los partidarios de Trump. A cara descubierta. Se trata de un libertarismo de derechas enemigo de los servicios públicos que ha elevado a la categoría de dogma el libre mercado como único escenario para la libertad y por tanto se opone alpapel del Estado como garante de los servicios públicos y por supuesto del modelo de Estado Social.

Su objetivo evidente es la desarticulación de los servicios públicos. «Europa camina en la mala dirección» acaba de afirmar Trump. Así que las huestes trampistas (Scott Walker, exgobernador de Wisconsin) elaboraron «Un manual para acabar con la educación superior» y en su aplicación se ha empeñado Trump es este mandato atacando a las Universidades. Aquí hay que ir a los hechos porque este modelo lo hacen latente. Lo ejecutan pero no se proclama en sus discursos.

Más bien se niega, porque no se atreven a quitarse la careta. Aquí crecen las universidades privadas, la Formación Profesional privada crece el doble que la pública, en la que faltan plazas. Y en los demás niveles se concierta todo lo concertable a la vez que se

deterioran más y más los centros públicos. El sistema educativo es fundamental en una sociedad igualitaria y justa y por eso quieren acabar con él. Como la sanidad, lo tienen carcomido. No hay más que escuchar a los profesores y a tantas familias que se manifestaban la semana pasada en Aragón denunciando las múltiples carencias que sufren. Estos buenos alumnos de lo peor de EEUU se han propuesto cargarse el Estado de Bienestar desde dentro, poco a poco y disimulando.

Se privatizan servicios del Hospital de Teruel y se anuncian conciertos educativos absolutamente innecesarios. Hemos puesto a gestionar el dinero público a los que trabajan incansablemente a favor de los intereses privados. Así de claro. Son dos modelos distintos los que se proponen. Y en las elecciones se vota por uno o por otro. Ustedes verán.