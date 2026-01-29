Más activación que conversión

La campaña electoral en Aragón ha entrado en una fase decisiva tras el primer debate cara a cara y la irrupción en escena de los líderes nacionales. La llegada de Díaz Ayuso, Feijóo y Pedro Sánchez ha subrayado el peso del contexto nacional en la campaña, sin desplazar del todo un debate que sigue teniendo acento aragonés y preocupaciones muy concretas. No es una contienda de grandes anuncios estratégicos ni de debates sobre modelo productivo. Se habla de lo inmediato, de lo cotidiano y, sobre todo, de cómo movilizar al electorado propio.

Sanidad, vivienda y educación se han consolidado como los ejes centrales del discurso. No tanto desde propuestas rupturistas como desde la confrontación ideológica y la gestión del desgaste. Se ha sumado un debate de claro origen nacional que el PP ha trasladado al terreno aragonés, el de la financiación autonómica. Los populares buscan situarlo como un agravio comparativo y como ejemplo de un Gobierno central que perjudica a Aragón frente a otros territorios.

En una campaña muy volcada en redes sociales, con mensajes breves, emocionales y altamente segmentados, que ha relegado a los mítines tradicionales a un segundo plano, a excepción de Vox, que sigue apostando por uno casi a diario y la presencia física del líder nacional constante sobre el terreno.

La subida de Vox es el factor que condiciona el resto de estrategias. Nadie lo verbaliza de forma directa, pero todos lo tienen en cuenta. El PP ha girado su discurso para cerrar fugas por la derecha, endureciendo posiciones. Incluso Aragón Existe reconoce el riesgo de que el voto de castigo en Teruel, tradicionalmente volátil y muy ligado al malestar territorial, pueda acabar recalando en Vox.

Frente a este escenario, el PSOE opta por una estrategia distinta, minimizar públicamente el crecimiento de Vox y centrar su relato en la movilización del electorado progresista. La presencia de Pedro Sánchez responde a esa lógica. El presidente utiliza el contexto nacional como palanca para activar a los suyos. El decreto ómnibus, que llevó al PP a posicionarse contra la revalorización de las pensiones, o el debate sobre la regularización de inmigrantes en situación irregular, con una ILP apoyada por todos salvo Vox, forman parte de ese marco de confrontación.

Una semana para medir riesgos, evitar fugas y activar emociones conocidas. Los discursos se tensan, los matices se pierden mientras el espacio para el debate sereno se estrecha. En Aragón, como en el resto del país, se vota con la sensación de que está mucho en juego aunque no siempre quede claro qué se construirá a partir del día siguiente.