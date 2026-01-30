La fragilidad de un perro en la tragedia

En medio de la tragedia del choque de trenes en Adamuz hay una imagen que conmueve por su ternura. Las cámaras captan cómo un perro de la Guardia Civil rastrea minuciosamente dentro de uno de los vagones del convoy Iryo, vacío y peligrosamente ladeado como consecuencia del descarrilamiento. Y cuando termina su recorrido se dispone a saltar a tierra, pero tiene miedo, no se atreve a dar ese salto considerable con la inclinación del vagón. Su agente en tierra le anima a saltar. El perro intenta adelantar una de sus patas delanteras rastreando el vacío. No encuentra apoyo para lanzarse. Hasta que el agente le ofrece sus brazos para que salte. Lo hace. Ya en el suelo recibe las caricias de su adiestrador y siguen su trabajo en otro vagón, siniestramente vacío.

Estaba claro que el valiente perrito de la Guardia Civil necesitaba un punto de apoyo para dar el salto. Desconocía que el gran científico griego, Arquímedes, inventó la teoría de la palanca. «Dadme un punto de apoyo y moveré la tierra», dijo. Se le retó a poner en práctica sus palabras y, según los historiadores, dispuso una serie de poleas y engranajes que le permitieron sacar del agua un barco de la flota de Siracusa. En este caso de Adamuz, los brazos del agente adiestrador del perro fueron su palanca y su liberación.

La imagen demuestra la fragilidad de todo ser vivo ante la falta de apoyo, ante el miedo paralizante. Muestra también la fragilidad humana ante la falta de apoyos de los demás. Como se ha visto estos días llenos de dolor con más de 45 muertos en el accidente sin contar los heridos graves hospitalizados. Y demuestra la falta de lealtad en los rivales políticos.

Como hemos visto esos días, un perro rastreador tiene más sensibilidad que los políticos que rompen la tregua pactada, tras la tragedia, y siguen ladrando su patética campaña electoral el mismo día del descarrilamiento y arrollamiento de dos trenes llenos de pasajeros en la zona de alta velocidad donde colisionaron el Iryo y el Alvia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus primeras declaraciones en el lugar de los hechos pidió una tregua política tras constatar la lealtad institucional con la Junta de Andalucía, en la persona de su presidente Juanma Moreno Bonilla, para destensar la batalla política, respetar la investigación del brutal accidente y respetar el dolor de los familiares de las víctimas.

Pero no tardó ni horas en salir Vox haciendo campaña electoral en las calles como si no hubiera pasado nada; o el mismo Feijóo haciendo lo único que sabe hacer, romper la tregua y hablar de un «Gobierno desbordado»·, y echar las culpas de todos los posibles fallos técnicos, de la velocidad o del destino más cruel ¿a quién?, pues al presidente del Gobierno. Y estos partidos de la oposición son los que se envuelven en banderas de España y se llenan la boca de patriotismo barato, incluso cuando hay que velar a los muertos. Como alguien dijo una vez: «La patria es el último refugio de los cobardes».

Pero siempre hay gentuza que aprovecha cualquier ocasión para sacar tajada de las grandes desgracias como el escándalo de provocar un buen negocio para viajar de formas alternativas con precios desorbitados. Andalucía se queda sin alta velocidad con Madrid y las aerolíneas suben precios. Por ejemplo, Madrid-Sevilla suben los billetes a 100 euros y más, según las fechas y horarios.

Otro asunto que me parece vergonzoso, incluso asqueroso, es la utilización de los bulos informativos en estas tragedias para generar más caos y dolor, como lo hace Abascal a pleno pulmón en las plazas de este país. Incluso yo sería partidaria –en estas ocasiones– de prohibir como medida excepcional la difusión de estos bulos en los informativos de las principales cadenas. Esta difusión actúa como caja de resonancia para expandir el odio todavía más.

Creo que las mentiras no deben ser nunca protagonistas de los informativos de la Pública, porque salpican la mierda que producen otros y rompen el duelo sembrando la duda de los ignorantes. ¿Se acuerdan ustedes de los terribles atentados de Atocha? Y lo que duró la difusión en los medios de una gran mentira, amañada desde el Gobierno de José María Aznar y sus ministros señalando a ETA como autora de los mismos. Costó lo suyo desenmascarar la verdad.