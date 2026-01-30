San Valero, el roscón y el latido de Zaragoza

Zaragoza es una gran ciudad, sea cual sea su tamaño, y como cada año, lo demuestra para celebrar la festividad en honor de su patrón, San Valero. Miles de personas se echan a la calle para desafiar al mal tiempo, otros años el viento y ayer la amenaza de lluvia, que hizo acto de aparición ligeramente pero acabó dando una tregua, y se volcaron con todas las actividades programadas para vivir ese latido de gran ciudad, los que la sienten como propia y los que llegan de fuera y encuentran una capital acogedora, abierta a todos y con mucha vida en sus calles.

Y entre todos los actos organizados, los edificios públicos y religiosos que abren las puertas de par en par para mantener ese espíritu de casa de todos e iniciativas de carácter lúdico, sobresale cada año el tradicional reparto del roscón de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, que ha vuelto a entregar miles de raciones a quienes dan vida y fuerza a esta cita imprescindible cada 29 de enero en Zaragoza. Es emblema del día del patrón de la ciudad y símbolo de esa comunión perfecta entre este medio de comunicación y la ciudadanía, a la que informa cada día y por la que dedica tanto esfuerzo para que se sienta acompañada. Tampoco se olvida de los más vulnerables, y la visita a la Casa de Amparo refuerza ese sentimiento, siempre gratificante.

También el roscón venció esta vez a esas gotas de lluvia que no echaron para atrás, minutos antes de empezar a degustar este dulce, a ninguno de los miles de zaragozanos y visitantes que aguardaban pacientemente su turno desde mucho antes del reparto. Es un día para construir ciudad, reforzar esa identidad de gran capital y sobre todo vivirla en todos los rincones donde se celebre la festividad. Porque Zaragoza acapara todos los focos por un día y es así porque ellos, los ciudadanos, son los auténticos protagonistas de esta fiesta y aumentan ese latido que la ciudad necesita para todo el año.

La plaza del Pilar vuelve a convertirse una vez en el gran escenario de Zaragoza para sus celebraciones, un lugar de encuentro que lleva años resistiendo esa masificación que le da relevancia y empieza a mostrar sus costuras para los días grandes como el 29 de enero. Pero da síntomas de buena salud, mantiene esa esencia de icono y símbolo de la capital aragonesa, con el imán indudable de la basílica del Pilar, su gran referente mundial, y la catedral de la Seo, a la que la gratuidad para entrar a disfrutarla le sienta realmente bien.

Su valor y la estima de los ciudadanos va más allá de su carácter religioso y son un ingrediente más que sumar a ese plato principal que es el día de San Valero en el que otros también están muy presentes para todos los públicos, como la comparsa de gigante y cabezudos, el Tragachicos y otras muchas actividades repartidas por este gran espacio que sigue siendo el lugar de todos, vecinos y turistas.

San Valero resplandece cada año como la gran cita de los zaragozanos y ni siquiera una edición inédita como la de este año en la que la campaña electoral se entremezcla con sus actos lúdicos y de celebración, le resta protagonismo al espíritu de una festividad que seguirá pensando en el próximo 8F en la que la política también entra en escena para ellos pero como un actor secundario, al menos durante 24 horas. La protagonista es la ciudad, su gran ciudad sea cual sea su tamaño.