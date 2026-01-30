Satanismo y acción

El satanismo es una de esas fuerzas oscuras a las que la literatura ha recurrido en busca de nuevas sensaciones, poniendo en juego las más tenebrosas, naturalezas o creencias. Con un efecto casi infalible a la hora de llegar al público mediante la fuerza demoledora de una acción combinada con la pesquisición y el terror. Tal recurso vuelve a ser esgrimido con maestría y talento por Ulises Bértolo en su nueva novela, Exitus (Harper Collins), un thriller contemporáneo, bien trabado y mejor resuelto.

Ambientado en Madrid, discurre como tal enigma en las calles, comisarías y despachos de la capital. El crimen con que arranca la acción habrá tenido lugar en la zona llamada «Fuente del Berro». Un parque rodeado de edificios que conozco bien porque a sus jardines asoma la fachada trasera del Teatro Tribueñe, donde se han estrenado mis obras de teatro y por cuyas veredas he paseado en silencio contemplando las luces del Pirulí y de la M-30. Un lugar céntrico, tranquilo, pero que reúne algo de inquietante y sombrío. Una suerte de interrogante en su atmósfera que habrá inspirado a Bértolo para utilizarlo como escenario novelesco.

Exitus encumbra a una nueva investigadora, Elia Sandoval, personaje de una mujer muy real, pero, al mismo tiempo, dotada de una cierta idealidad, tanto en sus principios como en la exquisita manera con que su creador nos va presentando su temperamento, carácter, voluntad y pensamiento sobre los más diversos temas. No solamente Elia deberá medir su inteligencia en la resolución de un crimen con ribetes satánicos, y que podría estar en relación con otro anterior, igualmente misterioso y cruel, sino que, asimismo, en paralelo, deberá pelear por un lugar en el panteón de los grandes detectives.

Lo es, formalmente, pues ha abierto una oficina privada de investigación, pero no tanto porque esa fuese su vocación sino porque al comenzar la trama de Exitus se encuentra sancionada debido a un serio altercado con otro oficial, siendo ella inspectora de la Policía Nacional.

Una novela imaginativa, con perfilados personajes, ritmo, un inquietante enigma criminal de fondo y amplia documentación sobre los rituales demoníacos que perturban la trama con un aroma satánico, el humo de olvidados templos de remoto saber. Una aventura en la que vale la pena abandonarse... y leer.