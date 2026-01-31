Los chinos se preparan para celebrar el caballo de fuego, una mezcla explosiva que puede hacer estallar todos los conflictos mundiales y nacionales que ya están a punto de caramelo e incluso provocar que aparezcan otros. La suerte es que no volveremos a tener otro año tan convulso hasta dentro de doce.

Peor lo tenemos si echamos la vista a la civilización hindú, pues estamos en el cuarto, último y peor de los tiempos, el kaliyuga, una era que quizás empezó hace 5.000 años y a la que probablemente aún le quedan otros 2.000 por delante. Lo bueno es que, después, comenzaremos una edad de oro y de renacimiento, si bien es lógico albergar dudas de que, si todo sigue así, tanto las gentes como el mundo aguantemos hasta entonces.

Jehová, Zeus y Júpiter, los arrogantes dioses que acabaron con el culto a la naturaleza y nos trajeron sus leyes y guerras, son los mejores representantes de este último y aterrador yuga. Es cierto que hace 2.500 años, durante varios siglos, aparecieron figuras como Sócrates, Jesucristo, Buda, Confucio y otros que traían consigo una ética distinta, más amable e igualitaria, pero la inercia de Kali parece que ha sido más poderosa, hasta ahora, que el empuje de la compasión.

De ahí ese pesimismo que nos viene calando hasta los huesos. Nietzsche, por ejemplo, llegó a decir que este apartado planeta del universo, en el que animales inteligentes inventaron la razón, se heló muy poco después y que tales seres hubieron de perecer. Pero es que ya en Grecia, el famoso rey Midas, cuando preguntó a Sileno por su destino, este le contestó que lo mejor para él y nuestra estirpe habría sido no nacer y que nuestra única esperanza era morir pronto.

En la actualidad, el pesimismo existencial no ha menguado. Hace unos años, Mark Fisher, antes de suicidarse, retrató bastante bien nuestra atrofiada condición actual al decir que somos muy capaces de imaginarnos el fin del mundo, pero incapaces de soñar más allá del capitalismo. De esto da fe la ciencia ficción contemporánea y la desaparición de las utopías, un género literario que apenas duró unos pocos siglos tras emerger en el XVI. En fin, que no estamos en el mejor de nuestros momentos y aún nos queda un largo trecho de penurias.

De todas formas, el hinduismo asegura que es precisamente en esta terrible época donde, afrontando toda clase de calamidades, se forjará el alma de la humanidad que nos suceda. El indio yaqui Don Juan dijo algo parecido a Carlos Castaneda al asegurar a este que la violencia y exterminio llevada por los españoles a América hizo que los brujos se apartaran y concentraran en su mundo creando la estirpe de maestros más poderosa que hubo nunca. Aún están por allí recibiendo visitas de gentes de todo el mundo. Por cierto, no todas encuentran lo que buscan e incluso algunas pierden lo que tenían.