‘Estafas’ electorales

Frente a los carteles clásicos y un punto repetitivos de la mayoría de las candidaturas que se presentan a las Cortes de Aragón, Vox ha roto ese consenso (y todos los restantes) «colgando» a sus principales rivales como a cuatreros de una soga.

Bajo la cautelar recomendación de «Que no te estafen», dos sendas fotos de Jorge Azcón y Pilar Alegría los señalan, a los ojos de Vox y de sus simpatizantes, pero también de tantos ciudadanos como por las calles pasean, como presuntos «estafadores» de la política, profesionales de un casinillo del poder que ellos pretenden derribar, convirtiéndolo en templo de una nueva moral, una nueva España, una nueva derecha.

Este paso adelante de Vox, descalificando, al límite del Código Penal, no solo a su adversario natural, el Partido Socialista, sino a su mejor aliado, el PP, viene a romper una tácita costumbre, un antiguo respeto, el de no utilizar la imagen de otro candidato, denigrándola en beneficio propio.

No existe en España un recuerdo de nada semejante. Tampoco en Europa ha sido habitual, aunque sí en Estados Unidos, donde todo o casi todo vale, incluida la puesta en ridículo del adversario mediante imágenes o vídeos tan vejatorios como a menudo trucados. Si hubiese denuncias, querellas –que las ha habido–, al demorarse su juicio mucho más tiempo que la duración de la campaña electoral no dejaron de ser operativas. Utilidad del corto plazo que seguramente habrá animado a Vox-Aragón a desafiar cualquier reclamación, tanto a la Junta electoral como a los Juzgados, que pudieran sus adversarios enarbolar por, supuestamente, haber delinquido contra su imagen.

«Que no te estafen», ese consejo electoral de Vox al pueblo para que desconfíe de Alegría y Azcón, ese eslogan de redes convertido en banderín electoral planea sobre la campaña como un nubarrón cargado de amenazas. Pero... ¿de qué pretende realmente advertir el equipo de Santiago Abascal, o a quiénes? Si a partir del próximo 8 de febrero el buen resultado que las encuestas auguran les permite negociar con el PP la composición de un futuro Gobierno de Aragón, ¿se sentarán en la mesa de negociación con el «estafador» Azcón? ¿No incurrirían, entonces, de hacerlo, en una clara contradicción, engañando o «estafando» a sus votantes?