El ecuador de la campaña agita los pronósticos

La campaña electoral en Aragón afronta el ecuador y se pueden extraer algunas conclusiones relevantes sobre para qué ha servido la primera mitad para los partidos políticos y que estos decidan qué hacer para encarar la recta final, antes de que la cita con las urnas fijada para el próximo 8 de febrero emita el veredicto definitivo. Los aragoneses pueden extraer sus propias conclusiones con la encuesta preelectoral que el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) ha elaborado para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y que se publica hoy en las páginas de este diario. Un sondeo con las respuestas de 800 encuestados que dibuja un resultado en el que el PP de Jorge Azcón ganaría los comicios autonómicos pero que no podría gobernar sin la ayuda de Vox, que marca un ascenso con respecto a las elecciones de 2023 que le otorga más peso a la hora de decidir la gobernabilidad, más argumentos para exigir a la formación de Alberto Núñez Feijóo con el telón de fondo de Extremadura, donde las negociaciones siguen estancadas y en un aparente camino de no retorno hacia la repetición electoral. Pero tiempo habrá de analizar esas negociaciones, de momento queda una foto fija que para los intereses del actual Gobierno en el Pignatelli empeoraría su actual debilidad parlamentaria incluso ganando en las urnas.

Aunque es evidente que el bloque de derechas en Aragón crecería, a costa de una izquierda en la que el PSOE sigue apuntando a batacazo en los sondeos, aunque es verdad que mejora los resultados que les daban antes de la pegada de carteles. Ahora perdería como mínimo tres escaños con respecto a 2023, y un máximo de cinco, que no estarían recogiendo las formaciones que se sitúan a la izquierda del Partido Socialista en el tablero aragonés. Nunca se podrá saber qué habría pasado si CHA, IU-Sumar y Podemos hubieran concurrido con la misma papeleta al 8F, pero la encuesta refleja que solo crecerían Chunta Aragonesista, pudiendo llegar a tener cuatro o cinco diputados –ahora tiene tres–, e IU-Sumar, que pasaría de uno a dos o tres. Podemos, por contra, no llegaría a recabar suficientes votos para no desaparecer 15 años después de entrar en las Cortes de Aragón con 14 diputados, ni a mantener el único que consiguió salvar en 2023. La suya es exactamente la misma situación en la que se encontraría el PAR, que según esta encuesta tampoco obtendría representación después de 40 años de presencia en el parlamento y de haber llegado a decidir gobiernos durante muchas legislaturas. Si se confirma, el PP de Azcón perdería un aliado y la política aragonesa un actor histórico e imprescindible para entenderla.

Hace tiempo que todas las incógnitas se centran en saber quién va a recoger frutos con la aparente sangría socialista, pero no hay que subestimar a Pilar Alegría en esta recta final de campaña en la que todos parecen decididos a dar un último golpe de efecto para agitar los pronósticos. Ni tampoco desdeñar que otros partidos se juegan ser o no ser en Aragón a partir del 8F. Cualquier traspiés puede afectar al resultado final y la política nacional sigue de fondo entremezclándose con los asuntos que más preocupan a los aragoneses llamados a votar. Aunque también parece que la abstención no va a ser tan importante como lo fue en Extremadura, ya que un 62,6% de los encuestados tiene decidido ir a votar. Aún hay partido en Aragón.