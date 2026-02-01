El escuadrón demócrata

Preocupante resulta la involución reaccionaria de los Estados Unidos (EEUU) durante este segundo mandato presidencial de Donald Trump. Especialmente grave es su actitud agresiva en materia de política exterior, pisoteando las elementales normas que rigen en derecho internacional, y ahí están los ejemplos de su voluntad de apropiarse de Groenlandia, la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, sus abiertas intenciones de atacar a otros países que tiene en su ojo de mira como es el caso de Irán, o su ofensivo desprecio hacia la Unión Europea y, también para con Canadá.

No menos preocupante es la política interior de Trump, en especial su obsesión contra los inmigrantes que viven en los EEUU y que son víctimas a diario de la brutalidad de las fuerzas del Servicio de Control de Inmigración de Aduanas norteamericano, el denostado ICE, como es el caso de los asesinatos grabados en directo de Renée Good y de Alex Pretti.

El talante autoritario de Trump queda cada día más patente pues, en recientes declaraciones ha llegado a afirmar que no serían necesarias las futuras elecciones presidenciales previstas para el 7 de noviembre de 2028 y, por ello, no tiene reparos en aceptar el calificativo de «dictador» para justificar sus políticas, algo que suena ya abiertamente a fascismo.

Ante este sombrío panorama la sociedad civil norteamericana debe reaccionar porque, ciertamente, está en riesgo la democracia. Y, pese a ello, hay rayos de esperanza como la reciente elección de Zorhan Kwame Mamdani, un joven político socialista y musulmán como alcalde de Nueva York, frontalmente opuesto al presidencialismo autoritario de Trump. En esta misma línea contraria al magnate-presidente, hallamos al ala izquierda del Partido Demócrata liderada por el veterano senador Bernie Sanders, todo un referente ético en medio del actual marasmo de la política norteamericana.

Además de los casos de Mamdani y Sanders, es de justicia recordar el papel de las mujeres progresistas demócratas a la hora de frenar la involución reaccionaria trumpista. Este es el caso de lo que ha dado en llamarse El Escuadrón, un grupo de cuatro mujeres del Partido Demócrata que forman parte de la Cámara de Representantes de los EEUU, cuatro mujeres con un importante impacto mediático en la opinión pública y que son un reflejo de las minorías étnicas que conforman, mal que le pese a Trump, la sociedad plural norteamericana. Este es el caso de Alexandria Ocasio-Cortez, congresista por el Estado de Nueva York, hija de padres puertorriqueños, una política hecha a sí misma (trabajó como camarera para pagarse sus estudios universitarios) y que con 29 años fue la mujer más joven en ocupar un escaño en el Capitolio. En su actividad política, movida por una profunda sensibilidad social, ha dedicado sus esfuerzos a tratar temas en defensa de la inmigración, la raza, la igualdad de género y a combatir la pobreza.

Al escuadrón demócrata también pertenece Ilhan Omar, congresista por Minessota, el Estado que en la actualidad está dando una contundente respuesta cívica a los atropellos y asesinatos de la ICE que están siendo triste noticia estos días. Ilhan Omar, musulmana y de origen somalí, llegó a EEUU en 1995 como refugiada junto con su familia. Es defensora de la educación gratuita, la sanidad universal y los alquileres más asequibles para las familias con rentas bajas, por lo cual sus adversarios políticos derechistas la han acusado de «comunista».

El tercer miembro de este escuadrón de mujeres valientes es Rashida Thaib, congresista por el Estado de Michigan, también musulmana y de origen palestino, que ha dejado siempre patente su oposición contraria a la política exterior de los EEUU especialmente en el caso del eterno conflicto de Oriente Medio entre Israel y Palestina que, lamentablemente, cada día resulta de lacerante actualidad y en el que el pueblo palestino está sufriendo una política de genocidio por parte de Israel a los ojos de la comunidad internacional.

El talante autoritario de Trump queda cada día más patente. No tiene reparos en aceptar el calificativo de «dictador»

Y, finalmente, la cuarta componente de este ariete de mujeres demócratas es Ayanna Presley, congresista afroamericana por Massachussets, hija de madre soltera y que se ha preocupado por cuestiones tales como la denuncia de la violencia sexual y el derecho a decidir de las mujeres en cuestiones como el aborto, tema éste tabú en muchos estados ultraconservadores de los EEUU.

Estas cuatro mujeres valientes y progresistas son un rayo de esperanza frente al trumpismo a la vez que apuntan hacia un futuro relevo generacional en el liderazgo del Partido Demócrata, todo un desafío frente al actual establishment político tradicional de los EEUU. Un rayo de esperanza que puede iluminar la política y la conciencia de la democracia acosada por la reacción trumpista. Confiemos.