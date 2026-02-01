Extremo ridículo de Nolasco y Vox

Les reconozco que no tenía ninguna intención de hablar de la campaña electoral ni de política, pero no queda otra cuando el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, acusa de «activista político» a un periodista que trabaja en este diario. No para responderle con el mismo desprecio que el ultraderechista dedica a los profesionales de este medio de comunicación, sería demasiado fácil y ventajista por mi parte y si algo nos ha enseñado la extrema derecha en estos años es que eso es precisamente lo que buscan cuando insultan. Solo quiero intentar explicarle, por enésima vez, que por extraño que le parezca, ni sus insultos ni sus amenazas van a amedrentar a nadie. Ha sido concejal, diputado, vicepresidente y ahora candidato de la extrema derecha en Aragón y siempre se le ha preguntado y respondido con respeto, nunca se le ha vetado y siempre se ha tratado la información que atañe a su partido con el mayor rigor y profesionalidad. Sí, también cuando se les critica.

Además, con el tiempo que lleva en esto de la política, señor Nolasco, también debería haber aprendido que cuando un periodista le entrevista y saca una grabadora, no es para tener luego que probar nada sino para recoger con exactitud sus palabras y la esencia de sus respuestas. Aunque a la vista de sus mentiras vertidas en redes sociales, no está mal darle la oportunidad de escucharse a sí mismo y recapacitar sobre el ridículo que está usted haciendo con este señalamiento. Y a los aragoneses constatar hasta dónde está dispuesto a llegar... Pero qué pena tener que andar demostrando sus mentiras, con el tiempo que lleva el día a día. ¿Cuántos más profesionales ha señalado antes y cuántos señalará? Esto está pasando e imagino que la asociación que les representa estará tomando buena nota, espero. Y ha subestimado lo fácil que era demostrar lo que dijo literalmente en esa entrevista. Error mayúsculo.

Pero debe ser la campaña que le está nublando el juicio. O que sus palabras quizá no fueron las más afortunadas para los intereses de su partido en el 8F, que seguro que solo esperaba de usted que dejase fluir el rebufo nacional al alza y, como se diría coloquialmente, no la cagara en estos 15 días. Pues bien, creo que es lo que ha hecho al defender el trasvase del Ebro, un tema que levanta ampollas, un fantasma que nunca ha desaparecido y que su partido defiende. Como ha demostrado Abascal y sus acólitos para defenderle a usted. Así que si no solo lo piensan sino que lo reiteran, si usted mismo lo hace mientras señala al periodista, ¿cuál es exactamente la tergiversación? Llámele transferencia hídrica, interconexión de cuencas... pero es más conocido como trasvase, y en esta tierra ya se sabe lo que significa.