Piedras en el alma

Hace apenas unos días apareció en algún medio de comunicación el informe del Ministerio de Trabajo sobre la Negociación Colectiva del año 2025. Según esos datos, los salarios pactados mediante convenio crecieron de media un 3,5%. Es decir, siete décimas aproximadamente por encima de la inflación; o, lo que es lo mismo, ganaron poder adquisitivo.

De los 10 millones de trabajadores a los que se refiere el citado informe, no todos tuvieron ese incremento. Los hay que no llegaron y otros que estuvieron muy por encima, pero la media está ahí, y lo más importante es que hay un cambio de tendencia. Por fin parece que la recuperación de lo perdido en los años «oscuros» se va enderezando.

Los datos demuestran que la negociación colectiva es el mejor instrumento para mejorar la vida de los y las trabajadoras; es la única forma que tenemos para garantizar las conquistas conseguidas, avanzar en ellas y mejorar la vida de los miles de trabajadores que no llegan a final de mes. Para ello es imprescindible fortalecer y potenciar el movimiento sindical. Nuestra tierra es ejemplo de una larga historia de acuerdos y pactos que forman parte de los intangibles para la atracción de inversiones.

Ahora bien, también aquí los tiempos están cambiando y actualmente el antisindicalismo aparece como señas de identidad del bloque de las derechas y en especial del tándem PP y Vox, para reducir su capacidad de influencia y representación. Como muestra, ahí está la intervención de Núñez Feijóo ante el empresariado catalán de Fomento del Trabajo hace apenas dos meses, en la que con el fin de «aliviar las cargas burocráticas en el funcionamiento de las empresas», propone la eliminación de los comités de empresa en los centros de trabajo de menos de 250 trabajadores. O la supresión de los servicios de mediación y arbitraje (el SAMA en Aragón) que propone Vox en todas las Comunidades Autónomas, que ya hizo en Castilla y León. O la supresión de la participación sindical y empresarial en algunas instituciones fundamentales para la salud laboral, la formación continua o el desarrollo económico y social... etc... etc.

Y es que en esta sociedad acelerada en que vivimos tenemos poco tiempo para leer programas y escuchar discursos. Por eso nos quedamos con lo que quieren decirnos. Rechazo a la inmigración como sinónimo de peligrosidad social y asistencialismo, descalificación de la «ideología de género», denuncia de la corrupción del PSOE y la descalificación e insultos al presidente Pedro Sánchez y a todo el que pueda pasar a su alrededor. A las derechas no les gusta detallar su programa de gobierno, no vaya a ser que nos enteremos.

De nada les sirven los datos que ha publicado la Encuesta de la Población Activa (EPA). Por primera vez desde la crisis del 2008 la tasa de paro ha caído por debajo del 10% y ha cerrado 2025 con la creación de 605.000 empleos. Hay 22,4 millones de personas trabajando y nunca la población activa rozó los 25 millones de personas. De todos ellos los trabajadores de fuera son más de 3,58 millones, el 16% del total y supone el 21% si se añaden aquellos con doble nacionalidad. Estamos rozando los 50 millones, y pese a que hay más gente en el país, baja el paro, lo cual quita argumentos a quienes dicen que la llegada de inmigrantes incrementa el paro y la subida del SMI iba a suponer la destrucción de empleo.

De todas formas, poco se puede esperar de partidos políticos como Vox que, ante la catástrofe ferroviaria ocurrida en Adamuz, no respetan los tres días de luto oficial parando las actividades electorales como muestra de respeto, apoyo y solidaridad con los familiares y víctimas. La falta de humanidad, la crueldad para con las familias y la brutalidad y desprecio hacia los desaparecidos muestra un alma de piedras y una insensibilidad difícil de entender.

Decía Montaigne que «sin una piedad que nos refrene y una justicia que instruya a los poderosos no hay baluartes contra la destrucción mutua».