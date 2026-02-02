Voto de izquierdas útil

El próximo domingo se celebran elecciones autonómicas en Aragón. Unas elecciones que van a costar 10 millones de euros. Azcón convoca por conveniencia táctica, pero pagar pagaremos todos los aragoneses. Los aragoneses de izquierdas estamos consternados por el fiasco, pifia, error etc. que las formaciones de izquierda han cometido concurriendo separadas a estas elecciones. Sin embargo, ahora no es momento de repartir culpas. Pasadas estas elecciones las formaciones de izquierda deberán reflexionar sobre si concurrir en tres candidaturas separadas ha sido una buena idea. Ahora lo que toca es votar para intentar que la derecha lo tenga más difícil, y a ser posible, Aragón no se parezca a Minneapolis. Para ello, las personas progresistas tenemos que votar. Además, esos votos tienen que transformarse en escaños. Puede que le guste más el señor que habla aragonés, las nuevas candidatas de IU o Podemos, o la exministra de Educación. Pero lo que de verdad es importante es que su voto no acabe en la basura, sino que se transforme en representantes de izquierda en las Cortes. Desgraciadamente, con las circunscripciones provinciales y la sobrerrepresentación de las provincias de Huesca y Teruel, muchos votos de izquierda servirán para lo mismo que en el Ayuntamiento de Huesca en 2023, para nada. Por ello, y aunque puede que no sea plato de gusto, pienso que hay apoyar candidaturas que puedan obtener escaño. Según los datos de las encuestas, en la provincia de Teruel ni Podemos, ni CHA, ni IU tienen la más mínima opción de sacar un escaño. La tendrían si hubieran ido juntos. A lo mejor a la próxima. Por tanto, en Teruel el voto útil es el PSOE. En Huesca, Podemos lo tiene imposible. IU y CHA lo tienen difícil, pero tienen alguna posibilidad y el PSOE sacará seguro. Por tanto, en Huesca el voto útil, si no quieren correr riesgos, es el PSOE. Si les cuesta, juéguensela con IU o con CHA. A ver si hay suerte y alguno de los dos sale. En Zaragoza, las encuestas al único que dejan fuera es a Podemos que no alcanza el 3%. Por lo tanto, en la provincia de la capital el voto útil son IU, CHA y PSOE. Elijan el que más les guste o el que menos les disguste, pero no dejen de votar. Cada persona de izquierdas que se quede en casa, o vote a una candidatura sin opciones de obtener representación, levanta una sonrisa en las caras de Azcón, Ayuso y Abascal. Disfruten el próximo domingo de la fiesta de la democracia.