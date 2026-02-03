Avisé con tiempo de la amenaza de la campaña electoral y mis peores temores se han hecho realidad. Resulta muy difícil aguantar tanta propaganda, tanta impostura, tanta irracionalidad donde debería de haber análisis y propuestas de mejora de los problemas que afectan a los aragoneses. Es mi opinión. Se nos quiere convencer de las bondades de un modelo, el de las derechas, que carcome los servicios públicos aparentando lo contrario. Ya sólo faltaba explicitar como modelo a seguir la sanidad o la educación madrileña, y Azcón lo ha hecho. Ayuso como refuerzo. Y Feijóo, el informado, dando su bendición. Tela marinera. Demasiada altanería, displicencia, arrogancia y engreimiento.

No pueden evitarlo, es su estilo. Son profesionales de la peor propaganda que no desprecia bulos ni mentiras. Están muy cerca de Abascal que de la moderación. Eso sí, son amigos de sus amigos, lo tienen reiteradamente demostrado. No han hablado de qué proyecto tienen para Aragón, salvo seguir privatizando de la mano de VOX, como ya hizo en el pasado. Y disimulando lo necesario para que se note lo menos posible. Todo con mucho anti catalanismo –el recurso de los mediocres–, mucha verborrea y poca sustancia. Al final tragarán carros y carretas si necesitan de la xenofobia y el racismo de VOX. Los emigrantes estigmatizados como causa de todos los males. Pobres.

Y la amenaza del trasvase, otra vez. De las derechas no me gustan ni el fondo ni la forma. Miro ahora a la izquierda y me guardo las críticas porque estas las hago en privado. No se trata de dar argumentos a los adversarios. Me las he callado siempre porque los considero en alguna manera compañeros y pediría lo mismo. Que no se equivoquen. Deteriorar al que puede ir a tu lado da ventaja a quien está en tus antípodas. Hay que abrir los ojos para ver el modelo de sociedad que nos pretenden imponer y equivocarse en esto hará pagar un precio muy alto a las clases populares.

Y eso es lo importante. Quedan unos días de campaña. Hagan propuestas de mejora, denuncien los engaños, pongan de manifiesto las mentiras e inhumanidades de las derechas e intenten sembrar esperanza en un futuro solidario y justo.