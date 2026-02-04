Los inmigrantes son gente de nuestro pueblo

El Gobierno ha pactado con Podemos la aprobación de una regularización extraordinaria de más de medio millón de trabajadores inmigrantes, que podrán acogerse a esta medida e iniciar sus trámites para obtener un permiso de trabajo y residencia en España.

La medida beneficiará a aquellas personas que acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales y hayan permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud.

Triunfo popular. El Gobierno la ha pactado ahora con Podemos. Pero la «¡Regularización Ya!» era un combativo grito que se ha convertido en una realidad. Y es un enorme triunfo popular. La lucha que comenzó con la recogida de 700.000 firmas por las más de 900 organizaciones para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) «Regularización Ya» finalmente ha coronado su cima, logrando un gigantesco éxito. La ILP «Regularización Ya» fue tomada en consideración y aprobada por mayoría absoluta por el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 2024, tras conseguir la extraordinaria cantidad de 700.000 firmas ciudadanas en poco más de un año, recogidas en pliegos numerados, con gran tesón y con el apoyo de más de 900 organizaciones, entre las que destaca, por su implicación, Por Un Mundo Más Justo.

Una regularización que une y fortalece. En el plano político, además esta medida contribuye a la unidad, al entendimiento y a la distensión de las fuerzas de la izquierda, no sólo entre PSOE y Podemos, sino con todos los demás socios a la izquierda de la socialdemocracia: Izquierda Unida, movimiento Sumar, Compromís, Chunta Aragonesista, Bloque Nacional Galego, Comuns, etc.

Y va completamente a contracorriente de los mandatos de la dictadura mundial de Trump. En Estados Unidos la Casa Blanca despliega un brutal y gélido ICE, una «Gestapo» contra los inmigrantes, que detiene a la gente por su color de piel o porque hablan en español; una helada campaña para crear un clima de terror que facilite la superexplotación de los trabajadores inmigrantes. Al contrario, en España la mayoría social progresista, casi mil organizaciones políticas y sociales, impone su regularización, dándoles derechos laborales y sociales, para que este importantísimo sector de la clase obrera obtenga mejores condiciones de vida y de trabajo.

Porque la regularización de más de medio millón de trabajadores inmigrantes, que hasta ahora vendían su fuerza de trabajo de manera clandestina, sometidos a los abusos y a la superexplotación, es una excelente, una magnífica noticia para los intereses comunes de la clase obrera, y es un enorme triunfo popular que fortalece a nuestro país.

La inmigración es buena laboral, fiscal y demográficamente. Los datos económicos y demográficos recientes en España confirman que la inmigración juega un papel fundamental en el mercado laboral, la sostenibilidad del sistema fiscal y el rejuvenecimiento poblacional. Según los datos actualizados a 2025, los inmigrantes tienen un impacto positivo y significativo en el empleo. En 2024, la Seguridad Social en España cerró con más de 2,9 millones de afiliados extranjeros. Además, empleo creció entre los inmigrantes a un ritmo superior a la media nacional en 2025. La inmigración ha sostenido una gran parte del crecimiento económico tras la pandemia.

Diversos estudios indican que los inmigrantes aportan más al Estado de lo que perciben. Datos de 2023 señalaban que los inmigrantes aportan un 70% más de lo que reciben en prestaciones y un 30% más que los nacidos en España.

La población extranjera contribuye a aumentar la natalidad, compensando la baja fecundidad de la población nativa. Estudios señalan que la inmigración es el principal motor del crecimiento poblacional, representando una parte significativa de los nuevos nacimientos. Además, el crecimiento de la población en España por encima de los 49 millones de personas en 2025 se ha atribuido directamente a la inmigración.

La inmigración ha sido un motor clave para la economía española, impulsando más de la mitad del aumento del PIB entre 2022 y 2024. En resumen, los datos muestran que los inmigrantes en España trabajan, contribuyen al sistema fiscal y tienen una mayor tasa de natalidad, ayudando a aliviar el envejecimiento de la población.

Los inmigrantes son gente de nuestro pueblo porque ¡española o extranjera, una misma clase obrera!