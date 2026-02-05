España vota sin calendario

En los últimos años, el calendario electoral autonómico en España ha dejado de responder a una lógica común. Ya en 2022, Castilla y León. y ahora, Extremadura y Aragón han optado por razones diversas, pero casi siempre políticas, por celebrar elecciones fuera del ciclo tradicional de las municipales y autonómicas. Esta fragmentación temporal no es solo un detalle organizativo, sino que tiene implicaciones profundas para el sistema político, la dinámica electoral y la gobernabilidad del país.

El modelo autonómico español nació con una cierta lógica de sincronización en las comunidades del régimen común, elecciones autonómicas de forma conjunta a las municipales, lo que permitía concentrar el debate territorial, reducir la fatiga electoral y ofrecer una lectura política relativamente clara del momento. El desacople progresivo rompe ese marco y transforma cada convocatoria en un plebiscito aislado pero hiperpolitizado y muy influenciado por el discurso nacional.

Cuando una comunidad decide adelantar o retrasar elecciones, rara vez lo hace por razones institucionales, la motivación suele ser táctica para aprovechar una coyuntura favorable, esquivar un desgaste inminente o marcar perfil propio frente al Gobierno central.

Este calendario fragmentado tiene efectos sistémicos. Aumenta la fatiga democrática de unos ciudadanos llamados a las urnas de forma recurrente, sin una narrativa clara que distinga unas elecciones de otras. Distorsiona la rendición de cuentas porque los gobiernos autonómicos pueden evitar el juicio simultáneo con los municipales, diluyendo responsabilidades compartidas y dificultando una evaluación global de políticas públicas. Además, el desacople favorece la desigualdad territorial en términos de atención política y mediática.

Volver a una mayor coordinación del calendario electoral no es sencillo, requeriría de acuerdos entre comunidades y partidos, así como de reformas normativas que limiten el uso estratégico del adelanto electoral. La dificultad radica en que el control del calendario se ha convertido en una herramienta de poder a la que pocos actores están dispuestos a renunciar.

Sin embargo, mantener el actual desorden tampoco es neutral. Un sistema electoral fragmentado alimenta la volatilidad, refuerza la lógica de campaña constante y debilita la percepción de coherencia del Estado autonómico. La pregunta no es solo cuándo votamos, sino qué tipo de sistema político estamos construyendo cuando el calendario deja de ser una regla común y se convierte en un arma más de la contienda partidista. En democracia, las fechas también importan. Y mucho.