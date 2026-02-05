Último debate y el más aragonés

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN celebró ayer su debate electoral con los ocho principales candidatos que concurren el próximo domingo a la cita con las urnas, en una recta final de campaña que todos están centrando en la caza del voto indeciso y en elegir el caladero donde pescar votantes de otras siglas. Con un escenario incomparable como el hemiciclo de las Cortes, la sede donde habita la soberanía de los aragoneses, y la fuerza que le daba una puesta en escena en la que los ciudadanos estaban tan cerca de los aspirantes, en los escaños que estos dejaban libres, se volvía a reeditar su confrontación de modelos pero, a diferencia de otros debates, los temas intrínsecos de la comunidad copaban prácticamente todo el protagonismo.

Por primera vez, asuntos de ámbito nacional como la discusión con el Gobierno central sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, muy presente en los anteriores, ni aparecieron en una discusión dialéctica en la que sí tuvieron el protagonismo que merecen los problemas domésticos. Y que además coinciden con las principales preocupaciones de los ciudadanos, como la vivienda, la despoblación, la sanidad y educación públicas. Se escenificó con claridad cómo plantea cada uno sus fórmulas de afrontar estos retos, además de sus visiones sobre lo que significa la prosperidad que se presupone con la llegada de muchos miles de millones de inversión a la comunidad.

Desde que Aragón «va de cojón» que defiende el PAR y que reafirma la derecha en bloque a la perspectiva de que lo importante no es vanagloriarse de que esas grandes empresas se hayan fijado en el territorio sino plantearse como afrontar el reto de que sus beneficios puedan llegar a todos los rincones y a todos los estratos sociales para no hacer más grande la brecha de la desigualdad, que ya es alta y también hay que incluir en la hoja de ruta de los próximos años.

Llama la atención, al igual que está pasando durante toda la campaña electoral que por primera vez nadie coja la bandera de proponer un pacto autonómico por algún tema que todos consideren estructural. Casi siempre es un brindis al sol pero no intentarlo siquiera... Ni por la sanidad, ni la educación, ni la despoblación, solo por poner algunos ejemplos en los que todos comparten el diagnóstico aunque apliquen recetas diferentes. Eso significa que el clima político está tan polarizado que ni se lo plantean y eso es grave.

Es imposible cuando los dos grandes partidos están en la tesitura actual: el PP asegura que no se día de Pilar Alegría y el PSOE cree que Azcón es una marioneta en manos de Génova y la extrema derecha. Y también cuando el resto de formaciones parecen más centrados en elegir rival al que restarle votos que en tender puentes al consenso, en una tierra que siempre ha alardeado de ser de pactos.

Tercer y último debate de esta campaña electoral en Aragón que deja, además, una conclusión muy importante: Aragón sabe debatir sobre Aragón. En un contexto en el que la política nacional lo contagia todo, es higiénico y saludable que se visibilicen sus modelos para los asuntos domésticos. Incluso teniendo el foco de todo el país sobre la comunidad y sabiendo que el próximo lunes desaparecerá ese interés inusitado que está viviendo la política aragonesa.

El debate puso en claro que los pactos tras el 8F llevarán a un modelo concreto que hoy se atisba con una buena dosis de incertidumbre. Ese entendimiento llegará, aunque no se perciba en esta discusión a ocho bandas que también recogía algunas cuentas pendientes de los anteriores debates y golpes bajos entre aspirantes. Pero esos ingredientes demuestran que hay latido en la política aragonesa, que la sangre bombea para desmontar unas encuestas que dicen lo que dicen.