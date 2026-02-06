Contra Vox

Existe tradición filosófica e histórica de escritos «en contra de» a la que me acojo. Y lo hago por razones de peso, la expansión y violencia que muestra la extrema derecha por todo el mundo, por necesidad ha de preocuparnos a todos, pero mucho más a quienes conocemos de la historia, pues la asociación con situaciones similares del pasado que acabaron en desastre mundial es inevitable.

Creo que si las voces ciudadanas se hubieran levantado contra el nacimiento del fascismo en Alemania e Italia, en los años 20, 30 del siglo pasado, se podía haber evitado millones de muertes, destrucción y sufrimiento. Y siendo enorme, el daño para Europa no fue solo ese: su hegemonía internacional, tras las dos ruinosas guerras europeas se esfumó y quedó casi relegada a la insignificancia política y aún a los intensos sentimientos de culpa de, por ejemplo, Alemania.

Como latinoamericana además tenemos la experiencia de la creación de grupos violentos para crear alarma y caos social, como fórmula utilizada por la CÍA contra gobiernos nuestros que intentaban recuperar los recursos naturales, con resultados de todos conocidos: una plaga de aberrantes y despreciables dictaduras asesinas y corruptas.

De modo que cuando vemos esas algaradas de Vox contra el gobierno a propósito de cualquier cosa, aún de medidas legítimas de acción necesarias para avanzar, esos ataques a las sedes del Partido Socialista, esas quemas de muñecos representando al presidente en las calles, no podemos dejar de sentir preocupación por ser hechos actuales malos para la convivencia pero que auguran eventos aún peores para el futuro.

Creo un deber histórico recordar que el avance imparable del nazismo en Alemania tuvo como uno de sus factores la extrema debilidad del partido socialista alemán, que había sido uno de los más potentes y sólidos de finales del s. XIX. ¿Qué había pasado? Pues que al partido socialista alemán, que se consideraba internacionalista y defensor de los trabajadores del mundo y que había prometido que en caso de guerra, no participaría en ella, cuando ésta efectivamente estalló en 1914 le pudo más su nacionalismo alemán y la apoyó.

Esto fue demoledor para la militancia y el pensamiento socialista que cayó a su mínima expresión. Importante lección histórica que conviene no olvidar en las presentes circunstancias; se añade a ello que el potente movimiento feminista pacifista que existía en el momento, cuya amplitud y fuerza difícilmente se puede imaginar hoy, también se vio afectado y se dividió en un pacifismo feminista que honrosamente siguió trabajando por la paz mundial y las feministas nacionalistas que creyeron su deber apoyar a sus respectivos países, ahora enfrentados.

Lecciones de historia reciente que encienden luces de alarma al ver partidos de ultraderecha como Vox, que se muestran como antisistema y que no sólo atacan las instituciones que todos nos hemos dado, sino incluso arraigadas y caras tradiciones sociales. Hablo de la generosidad nunca desmentida del pueblo aragonés que ha acogido en su espacio a niños víctimas de Chernobil, a niños saharauis, a refugiados sirios, ucranianos, y que con Azcón en la Diputación General, asaeteado por su socio Vox, se ha negado a recibir menores inmigrantes que permanecen hacinados en Canarias, comunidad gobernada por un compañero de filas: retroceso humanitario terrible y lamentable. En esta campaña, y también en el debate de RTVE española, Vox fue el único partido que insultó, incluso desmelenadamente, a sus contrincantes, y como se puede ver en la cartelería, el único partido que utiliza un recurso miserable, mostrar la imagen de sus adversarios políticos llamándoles estafadores. Todos los zaragozanos recibimos propaganda electoral de los partidos y así a mi casa llegó la de Vox, y también en esta han cometido la felonía de incluir esa imagen bastarda, agresiva y falaz.

Sirva esto para que los votantes puedan medir lo que es Vox: su programa es mediocre e insustancial, ofrecen la nada pura, aún no han gobernado en solitario y esperemos que jamás lo hagan, el buen sentido de la gente no puede auparles a sitios de poder, pues se proponen destruir lo que se les ponga por delante y sobre todo cebarse con los que consideran eslabones más débiles de la sociedad: los inmigrantes y las mujeres.

Inmigrantes y mujeres que resultan unidos en su descabellada ecuación: captan gente resentida con sus cacareados propósitos de expulsar inmigrantes, en este país que se les necesita tanto. Se les necesita por trabajo, por buena marcha de la economía y por población: sin los inmigrantes, la población de Aragón estaría retrocediendo. Ah! Pero ojo, para ese evento ellos tienen la solución y lo han manifestado públicamente, si el país necesita población la solución es que «las mujeres españolas tengan más hijos». La pregunta es cómo lo harían: ¿Obligando, amenazando, encarcelando a las españolas que no paren, creando un ejército de sementales para que las fertilicen? Porque claro, en su machista, patriarcal y afiebrada mente las mujeres no somos personas, ciudadanas, seres autónomos, sino entes subordinados que deben servir los mandatos y designios del macho alfa.

Señoras y señores, piensen mucho su voto y decidan si quieren ver en España a un ICE disparando a bocajarro y asesinando a trabajadores o madres de familia por ser extranjeros, a un gobierno agresivo, faltón, carente de propuestas serias y que se lleve a las españolas a la cárcel si no contribuyen a la patria pariendo niñitos!