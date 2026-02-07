Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juan Ortiz Taboada

Cuando se cierran las urnas se abre la responsabilidad

La función principal de la política es abrir camino hacia futuros deseables. Y Aragón avanza hoy hacia esos horizontes con más capacidades que nunca, tornando lo que ayer era un paisaje agreste en oportunidades endógenas. El viento, el sol, el agua, la biomasa o la propia extensión del territorio representan hoy recursos estratégicos, valiosos y en gran medida renovables, que sitúan a nuestra región en una posición singular para construir un modelo propio de bienestar y prosperidad.

A las puertas de las elecciones que tendrán lugar este domingo, reclamamos futuros en los que las aragonesas y los aragoneses puedan vivir mejor, con seguridad, con salud, con oportunidades y con certidumbre. Futuros donde el acceso a una vivienda digna y confortable, a una energía asequible, a una movilidad eficiente, a un empleo estable, a alimentos de calidad o a entornos urbanos y rurales seguros y habitables no sea una excepción, sino la base misma del bienestar colectivo.

Avanzar en esa dirección implica ciudades más saludables y resilientes, pueblos vivos y conectados, una economía que genere valor sin degradar su base material, y una gestión responsable de los recursos comunes —energía, agua, suelo, biodiversidad— de los que depende nuestro presente y nuestro porvenir. Implica reducir desigualdades, proteger a los colectivos más vulnerables frente a los impactos climáticos y económicos, y garantizar que el progreso no se construya a costa de hipotecar el futuro. En definitiva, supone alcanzar mayores niveles de bienestar y desarrollo dentro de los límites del planeta.

Ese conjunto de decisiones, políticas y transformaciones necesarias tiene hoy un nombre ampliamente compartido: agenda verde. Es el marco que la Unión Europea ha situado en el centro de su estrategia para reforzar su competitividad, su autonomía y su capacidad de innovación, vinculando crecimiento económico, creación de empleo y descarbonización. Una agenda que permite alinear bienestar, justicia social y sostenibilidad ecológica, y que orienta la inversión, la innovación y la acción pública hacia modelos productivos más eficientes, resilientes y preparados para el futuro.

Es por eso que, una vez se cierren las urnas, los partidos políticos tienen la responsabilidad de demostrar que representan el interés colectivo. Y representar hoy a la mayoría social en Aragón significa atender al 71,8 % de la ciudadanía a la que le preocupa, entre mucho y bastante, el cambio climático, según el CIS. Una mayoría que sabe —porque ya lo vive— que los veranos son más duros y peligrosos; que el agua es un recurso cada vez más amenazado; que la energía limpia debe convertirse en una riqueza compartida y no en un nuevo factor de desigualdad; y que el territorio necesita atención, gestión y cuidado. Convertir ese diagnóstico ampliamente compartido en acuerdos políticos amplios y estables es hoy la verdadera medida del liderazgo: un liderazgo a favor del territorio aragonés y a favor de todas las formas de vida que lo habitamos.

