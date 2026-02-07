Si tiras de la cadena y el mundo se va por el váter, si un volcán erupciona y estás en el cráter, si ves siempre el paisaje a través de unos barrotes, si te dan más latigazos que a un galeote, si te tocó ser el ciego del país de los tuertos, si sólo deseas estar muerto, si las cartas de tarot se ríen de ti y el horóscopo dice que te vas a morir, si una bruja te echa unas maldiciones, tú tranquilo, son sólo supersticiones. Si un día debajo del ombligo no encuentras nada, si tu mejor amigo te da una puñalada, si te llamas Robinsón y Viernes se te quiere comer, si tu sombra te deja y se echa a correr, si eres Pulgarcito y no te entran las botas de siete leguas, si la guerra de la vida no te da ninguna tregua, si eres un dibujo animado y alguien te empieza a borrar, si no te quedan ya lágrimas de tanto llorar, si tu vida es un cuento sin hadas, tú tranquilo, no pasa nada.

Si el desodorante te ha abandonado y la capa de ozono se ha agujereado, si una parte de ti se siente como un televisor al que nadie enciende, si consigues a tu amor tras mucho empeño y al final resulta ser un sueño, si tu boca se niega a reír, si lo único que puedes es pedir, si tu amante se ha dado el piro, tú tranquilo, no te pegues un tiro. Si sigues a un flautista y eres una rata, si eres un caballo y se te ha roto una pata, si tienes los ojos vendados y la pared a tu espalda, si nunca has sabido lo que hay tras una falda, si eres un vibrador y tu dueña te tiene olvidado, si has perdido con tus dados trucados, si buscas en un barranco la salida y ves que es muy dura la caída, si ves que el mundo es una basura, tú tranquilo, que la muerte no cura.

Si te despiertas, termina el sueño y empieza la pesadilla, si estando detrás de la barrera el toro te pilla, si la paloma de la paz se caga en tu cabeza, si la torpeza es tu mayor destreza, si el barco que es tu cuerpo naufraga, si te sientes hecho una braga, si apostaste negro y salió rojo, si criaste un cuervo y te sacó un ojo, si nunca llega el fin de semana, tú tranquilo, todo cambiará mañana. Si para vivir no encuentras razones, si eres un tren y has perdido los vagones, si estás harto de ser un esclavo, si es Navidad y eres un pavo, si siempre dices lo que no debes, si siempre quieres lo que no puedes, si tomas un montón de píldoras para dormir y concilias el sueño eterno así, si vives tu último segundo, tú tranquilo, no se acaba el mundo.