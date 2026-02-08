Las alforjas del viaje de Azcón

¿Era necesario convocar elecciones autonómicas anticipadas en Aragón? Esa es la pregunta que en los próximos días se harán los aragoneses tras conocer los resultados definitivos de unos comicios que no pueden dejar satisfecho a quien las convocó. El presidente Azcón volvió a ganar pero perdió, ya que confiaba en un resultado favorable para tratar de esquivar la pesada mochila de Vox. Pero no ha sido así, más bien todo lo contrario.

De los resultados de ayer se pueden extraer varias conclusiones. La primera de ellas es el crecimiento meteórico de Vox, un partido que duplica su representación en las Cortes de Aragón, y lo hace de la mano del descontento, del hartazgo de los ciudadanos respecto a la guerra de guerrillas que ha librado el bipartidismo en clave nacional en los últimos años, más empeñados en ganar el relato que en resolver los problemas. No hay duda, las elecciones de Aragón han castigado al bipartidismo, a los grandes partidos y han dado alas a la ultraderecha. Es un aviso a navegantes del que tendrá que tomar buena nota el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. No hacer autocrítica sería gravísimo.

El trasvase de votos es claro. La ultraderecha araña votos al PP pero también al PSOE, y el voto de castigo al sanchismo se ha traducido en un desplome de Pilar Alegría, que iguala el suelo del PSOE en Aragón. Los apoyos que pierden los socialistas los capitaliza en buena medida CHA de la mano de un candidato, Jorge Pueyo, que conquista un resultado histórico y logra resucitar el voto nacionalista de Aragón, algo que, sin embargo, no sucede con el PAR, una formación histórica y decisiva en la configuración de los Ejecutivos autonómicos que no tendrá representación en las Cortes. Esta es, sin duda, una de las grandes noticias de la noche junto a la desaparición del PAR.

Con estos mimbres, la noche electoral deja un escenario más que complejo para la próxima legislatura, ya que condena al PP a un pacto con Vox. Los populares no solo pierden diputados sino también peso respecto a la ultraderecha que no se lo va a poner nada fácil a Azcón. La otra alternativa pasaría por la abstención del PSOE y CHA para tratar de frenar a la ultraderecha, lo que, no obstante, dejaría a los populares al albur de dos partidos del bloque de la izquierda. Parece complicado, pero no imposible. Es cuestión de fijar prioridades.

La ola nacional pasó factura al PSOE de Javier Lambán en las elecciones de 2023 y en esta ocasión se ha llevado por delante las esperanzas del PP de Jorge Azcón, que tendrá que hacer una profunda reflexión sobre las causas de un varapalo que no esperaba. ¿Para este viaje hacían falta tantas alforjas? Es la pregunta que tendrán que responder los populares en Aragón pero sobre todo Alberto Núñez Feijóo, cuya estrategia se ha confirmado como poco solvente. Veremos qué ocurre en Castilla y León y Andalucía. Lo decisivo para Aragón y para los aragoneses es conocer quién guiará la siguiente legislatura.