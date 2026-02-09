Karma electoral

El concepto de karma, como casi todos los que tienen que ver con religiones y más allá, es bastante extraño, polémico y difícil de explicar. Sin embargo, en nuestra cultura popular el karma es una especie de justicia cósmica derivada de tus propias acciones. Lo cierto es que molaría mucho que efectivamente tus acciones con el tiempo te volvieran. Si lo has hecho bien serías recompensado, y si lo has hecho mal tú, pagarías los platos rotos.

Las elecciones de ayer se comenzaron a fraguar cuando Azcón pensó que podría sacar mayoría absoluta, o en el peor de los casos quedarse cerca y poder gobernar con partidos menores como Teruel Existe o el PAR. De esta manera, se podría quitar de encima a Vox como hizo Ayuso. El presidente montó un paripé en las Cortes con las 35 medidas para el futuro de la comunidad. En realidad, esas medidas solo buscaban presionar y erosionar a Vox. Echarles la culpa de que, al no aprobar Presupuestos, dichas medidas no serían aprobadas. Azcón nunca quiso aprobar los Presupuestos. Rechazó negociar con el PSOE, con Vox, e incluso ignoró a Andoni Corrales cuando se ofreció a apoyarle los Presupuestos.

Es evidente que Podemos ha perdido a todo un estadista. Al final ha habido elecciones, que era el objetivo de Azcón. El PP no solo ha perdido un par de escaños, sino que su dependencia de Vox no ha disminuido ya que esta formación ha doblado sus escaños, pasando de 7 a 14. Si Azcón no quería a Vox en su gobierno o condicionando sus políticas, ahora tiene dos tazas. En lenguaje técnico la estrategia de Azcón se denomina hacer un pan como unas hostias. Todo un ejemplo de que el karma existe.

Azcón debe meditar si su doble estrategia de crispar por un lado e imitar el discurso de Vox por el otro beneficia al PP o a Vox. Se ha visto el efecto del karma también en las izquierdas. Podemos se negó en redondo a buscar una candidatura de unidad. Ahora Podemos en Aragón es una fuerza extraparlamentaria. Lo mismo que en la mayoría de las CCAA. Si hubieran pactado, hoy tendrían al menos un escaño y seguramente la derecha uno menos.

Los grandes ganadores han sido sin duda CHA y Vox, dos formaciones que doblan su número de escaños. Vox continúa con el viento de cola internacional y a este paso igual fagocita al PP. Y al candidato de CHA, Jorge Pueyo, hay que felicitarlo por una muy buena campaña, que lo acaba de convertir en el nuevo líder de CHA.

En fin, el PP ha sido primera fuerza y, sin embargo, el karma ha convertido a Azcón en el perdedor de las elecciones.