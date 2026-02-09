La nave hacia la conciencia del destino

Percibir una impresión, un sentimiento, implica pensamientos dilucidados debidos a una experiencia subjetiva que, en algunos casos, nos llevan a conductas inesperadas. Suelen estar relacionadas con el conocimiento de hechos, de situaciones, a veces dramáticas, que hayamos tenido como el reciente descarrilamiento y choque de trenes en nuestro país. Son momentos inconcebibles que nos sitúan en praxis de temor, desazón y dolor. La conciencia nos capacita para tener pensamientos de juicio, de ese sentido común que facilita un razonamiento basado en la experiencia compartida con la mayoría de la población.

Ante las situaciones que se crean y producen infortunio y penuria en un país llegado a una situación insufrible, inaguantable, nos viene a la memoria, de manera inevitable, un halo de nostalgia de lo bueno que se tenía en algunos tiempos pasados; quizá la evocación sea por la necesidad de vivir un estado de bienestar con índice de desarrollo, de progreso para tener una necesaria calidad de vida, quizá lo veamos en versión idealizada, puede ser, pero aun así se hace inevitable recordar cuando se decía que viajar en tren era lo más seguro, si además se ha viajado recientemente, como es mi caso, de Zaragoza a Madrid en un tren de Renfe de alta velocidad convirtiéndose en baja rapidez y acompañada, durante todo el trayecto, de un tremendo ruido metálico y crujiente con fuertes golpes en el vagón; en esos momentos el pensamiento entra en lo sospechoso anhelando esos trenes de madera, lentos pero relajantes.

La conciencia de que los responsables no invierten lo necesario en el mantenimiento, en la salvaguarda de las vías para asegurar el transporte ferroviario de España, es una realidad; seguramente son capaces de darse cuenta de lo que puede ocurrir, pero se justifican por su cognición de ineptitud, de excusas evasivas con teorías de ciberataques. Por mucho que quieran inducir, se caen por su peso irracional demostrando una auténtica incapacidad disfuncional.

La conciencia del destino es un camino constante de experiencias fluyendo sentimientos. Cuando el inconsciente de la agrupada asociación del Gobierno español, centrado en su ego, es incapaz de sentir y solucionar los desastres acaecidos durante estos últimos años, Carl Jung, con su psicología analítica de los complejos, les diría que no son conscientes para evitar que sean inconscientes, que estos responsables se desenvuelven en estados de salud psíquica desbordada, debido a su arrogancia vacía, motivo suficiente para evitar que dirijan la nación y se retiren a esa isla del extenso océano «inconsciente», para hacer piña y así equilibrar la mente dando sentido y significado a lo que han producido; sería una manera de hacerse consciente y evitar las repeticiones de errores, de pifias, falsedades, defecciones, felonías, fugas, y evitar la fatalidad del destino.

Cuando las situaciones se tornan dramáticas, inciertas, el dolor, el miedo, la inseguridad se posicionan en la vida con sentimientos de supervivencia, nuestra conciencia se suele situar en un «salvamento» de espiritualidad personal religiosa o secular, en la que entra la cultura del arte, la música, la literatura actuando como globos salvavidas para afianzar un estado más allá de la mente ordinaria. Es penoso que no sean los mejores tiempos para asirnos al ámbito de la cultura como conocimiento de un patrimonio que se está quedando sin equipamientos accesibles a su desarrollo.

El arte, la cultura, alimentan el espíritu, actúan como un mecanismo de resistencia y conexión emocional, elevando la conciencia por encima de la mera subsistencia material. Siendo como es un servicio esencial para asegurar un progreso de calidad y de conocimiento intelectual que ayuda a formar generaciones en los ámbitos de la vida, si eso no se aprecia, la consciencia pierde capacidad para seguir avanzando.