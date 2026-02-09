Tecnofeudalismo

Cuando irrumpió Internet y luego las redes sociales, precipitados, ingenuos profetas auguraron una Edad dorada del conocimiento y la comunicación libres. Recuerdo cómo algunos hablaban de una nación digital donde se impondría una cultura colaborativa y solidaria. Ha ocurrido justo lo contrario: el ecosistema digital se parece más a la Edad Media que a ese paraíso ciberlibertario. Nuevos señores feudales dominan un mundo cada vez más digitalizado, al tiempo que marcan las reglas de un capitalismo en la nube (cloudcapitalism) donde el valor de la mercancía ha sido sustituido por los datos y el de la fuerza de trabajo por la atención. El reto es abducir nuestra potencialidad perceptiva para convertirnos en lo que Varoufakis define como los «siervos de la nube». Entregamos nuestra atención, nuestro tiempo y nuestros datos a cambio de un poco de entretenimiento o infotaiment tergiversado para mayor gloria de los intereses reaccionarios de los nuevos amos de la Tierra.

Lo más paradójico -y sangrante- es que estos nada desinteresados magnates de Meta, Amazon, TicTok o X quieren imponerrnos su adictivo veneno desde niños con trampas conductuales que han sido ampliamente desenmascaradas por los psicólogos no «apesebrados». Por eso, cuando en España, siguiendo otros países precursores, se propone salvaguardar a los menores de esta dinámica perversa, Elon Musk y el zar de Telegram han saltado al cuello de Pedro Sánchez. Y lo han hecho agitando la bandera de la libertad, sagrada palabra ahora convertida en el espantajo con el que cubren sus vergüenzas extractivas estos «anarcocapitalistas» (¡menudo oxímoron!) abonados solo a su beneficio. Por ello promueven una jungla desregulada donde impere esa «libertad» para seguir imponiendo a los usuarios sus nudgets manipulados.

El presidente español ha sabido aprovechar este litigio para seguir abundando en su papel de antagonista del movimiento reaccionario global, sostenido éste por tecnofeudales y tiranos «libertarianos». El «patriota» Abascal no tardó en alinearse con los poderosos enemigos foranos de Sánchez; Feijóo no sabe/no contesta, bastante tiene con visitar «Brifin» en Binéfar. Entre tanto, el gentío airado obvia semejante polémica, pues está a lo que realmente interesa: zurrarle al tirano perrosanxe, también en las elecciones aragonesas por darle los dineros a los odiados catalanes. Hay que reconocer que los tecnofeudales han cumplido sus objetivos que, a la vez, engrosan su cuenta de resultados: el odio impera por doquier mientras los problemas de fondo, como el de la adicción a las redes -añadamos vivienda, financiación autonómica, modelo ferroviario, planes contra la crisis climática que propicia inundaciones ahora, etc.- quedan aparcados sine die. Son aburridos y no salen en las multipantallas.