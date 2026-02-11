Tras la cornada electoral don Azcón sigue de Baranda, pero con menos cuadrilla de sobresalientes. Tendrá que lidiar con esa cosa, Vox, que como hemos podido ver tiene gente sobradamente preparada para vete tú a saber qué. Hasta ahora todo va en argumentario de barra de bar, con palillo en comisura y que me dejen a mí un par de meses y arreglaba esto… etc. mientras la parroquia que rodea al licenciado en cañas asiente con cabezazos de buey impotentemente manso. Ni se preguntan ni les explican cómo arreglarían lo mal que va todo, pero repican el cabreo, y desde la barra de bar cualquier español te lo deja todo niquelado en un par de cañas.

En el PSOE imagino que ya veían venir lo que les ha venido; estarían, supongo, a ver por cuánto. La riada empezó en Extremadura. Una parte del paisanaje se echa al monte desde la añeja dimensión testicular del intelecto patrio, que ha dado páginas de gloria como aquel «vivan las caenas» o los que hacían de mulas para tirar de la carroza real.

O sea que la mala hostia, convenientemente diseñada, jaleada, distribuida, publicada, radiada, televisada, apoyada por la brigada acoraza de la independencia judicial y con abundancia de la opinancia de la corte de los milagros liberales tararí tarará, la del chotis que no cesa, todos de consuno, han decidido que a este tío (el sanchismo) hay que sacarlo como sea, que ya está bien, que se está riendo de ti, hombre, mujer, ¿es que no lo ves?, Que ya vale, tú, queremos otro, aunque sea Nuñez, esa perla intelectual que casi nunca sabe bien donde está. Con la crítica política legítima habitual no daba, así que han tenido que recurrir a toda basura que van recogiendo por ahí. Método Bannon, Trump y demás monaguillos.

El envite de Azcón, ese genio de la estrategia política, le ha salido bingo al capitán de tercios, el cuerpo triste que va repartiendo el agua del Ebro como si fuera suya, porque así se lo ha dicho el jefe de centuria, que vino a forrarse y a fe que se está forrando. Y sin aventurar una idea, una solución, un algo. Es mejor parecer lerdo callado que decir algo y confirmarlo. Dicen que es el favorito de buena parte de la juventud. Un voto gamberro juvenil contra todo sin enterarse de nada, que así da más gusto, tío, co. Igual les arreglan lo del curro, les suben el sueldo cuando lo encuentren y les ponen piso a los 25— pero no creo. Ya se enterarán.

En Madrid, IDA empezó la gincana con aquel hijo de fruta cuando le mentaron al hermano comisionista. Buscaron a una portadora ideal (ni una idea propia que estropee el slogan ni la propaganda) para la prueba y les salió eso que hace de presidenta de la comunidad confederada madrileña y de las jons. Y a vivir, que me voy a Mar a Lago; a ver qué me pongo; y cómo, sobre todo cómo.