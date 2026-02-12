Crecer antes que gobernar

Los resultados electorales en Extremadura y Aragón han reforzado la posición de Vox en el escenario nacional. El partido amplía un crecimiento sostenido en comunidades donde el bloque de la derecha necesita su apoyo para gobernar, pero es esa aritmética parlamentaria la que permite a la formación adoptar una posición de máxima exigencia. Vox no tiene incentivos inmediatos para convertirse en la “muleta” del Partido Popular si el coste político puede superar los beneficios.

La experiencia comparada en sistemas de coalición muestra un patrón recurrente, es el socio menor el que asume un desgaste desproporcionado cuando forma parte del gobierno. La responsabilidad de gestión diluye el perfil propio y dificulta mantener un discurso de oposición frontal al sistema político. Vox es consciente de ese riesgo. Su crecimiento electoral reciente se ha apoyado en una narrativa de confrontación contra el bipartidismo representado por PP y PSOE, y en la idea de alternativa sin contaminar por la gestión institucional.

El calendario político inmediato refuerza esta lógica estratégica. El 3 de marzo, María Guardiola afrontará la sesión de investidura en Extremadura con el rechazo anticipado de Vox, un gesto que subraya la voluntad del partido de marcar distancia y evitar una integración automática en acuerdos de gobierno. Ese mismo día se constituyen las Cortes de Aragón, otro escenario donde Vox puede demostrar capacidad de influencia parlamentaria sin asumir responsabilidades ejecutivas. A ello se suma el inicio de la campaña electoral en Castilla y León el 27 de febrero, que introduce un incentivo adicional para mantener un perfil autónomo y competitivo frente al PP.

Vox mantiene una negociación muy centralizada desde su dirección nacional, lo que reduce la autonomía de sus líderes territoriales y asegura que los pactos autonómicos se subordinen a la estrategia nacional. Esa estrategia tiene un horizonte claro, las elecciones generales. Cada movimiento táctico se evalúa en función de su impacto por alcanzar el liderazgo en el espacio político de la derecha.

La lógica del sorpasso al Partido Popular resulta incompatible con una dinámica de coalición estable como socios equivalentes. Frente a la idea de “hermandad” expresada por la portavoz popular Esther Muñoz, Vox necesita mantener un perfil competitivo y diferenciado para seguir captando votantes descontentos.

Por ello, los alicientes para pactar no es la obtención de consejerías como la capacidad de marcar la agenda política sin asumir los costes de gobernar. La lógica es clara, crecer electoralmente mientras se preserva la identidad política propia.