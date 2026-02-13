¡Viva Portugal! ¡Viva Nueva York!

Se han encendido dos faros en medio de la oscuridad reinante en estos tiempos convulsos. Frente a los gritos, a los insultos, frente a los discursos de los propagadores del odio ha vencido en Portugal un socialista moderado, António José Seguro, con una mayoría aplastante del 67% de los votos, frente al 33% papeletas de la extrema derecha, representada por el populista André Ventura.

¡Y viva Mamdami!, un joven socialista y musulmán que ha triunfado en Nueva York apoyado por miles de voluntarios, ante el estupor del loco de Trump, que lo llama «comunista».

Seguro es un hombre de 63 años, profesor universitario, que hace gala de su discreción. Algo que los portugueses saben apreciar. Pues bien, este hombre discreto al que los barones de su partido no apoyaban por su moderación, ha arrasado frente al discurso de la rabia y la ruptura. Algo que nos recuerda a Vox y su forma de ejercer la política. Da vergüenza ver como en España estos agitadores del fascismo y nostálgicos del 36 suben como la espuma y sigan cabalgando brazo en alto, bien tieso para salir en las fotos.

Pero este portugués discreto ha barrido en las elecciones y corre hacia la presidencia de Portugal. Ha vencido con un estilo educado, conciliador frente al populismo de la extrema derecha. Sus primeras palabras: «He regresado para unir», marcan el estilo de un hombre que rehúye la polarización, tan de moda.

Su estilo me recuerda al presidente de Chile (todavía presidente hasta marzo de 2026), el joven de 34 años Gabriel Boric, conciliador y en busca siempre de negociar con el enemigo los asuntos importantes para el país (pero el fascismo ganador en las recientes elecciones no soportaba el aroma del comunismo en el poder).

Portugal hoy explota de alegría con Seguro. Ha logrado incluso el respaldo masivo por encima de la mítica victoria, de Mario Soares. Le apoyan tanto las fuerzas progresistas como figuras importantes de la derecha tradicional que ya anunciaron su respaldo al socialista, al proponer una candidatura institucional centrada en la sanidad pública. Frente a los discursos de la extrema derecha llamando a «limpiar» y «poner orden» en el país, cargando contra los gitanos y los inmigrantes, se impone su moderación.

El político es fiel a su mantra «Soy libre, vivo sin ataduras. Mi libertad es la garantía de mi independencia». La clave de su política está en prometer a los portugueses que será un presidente «equidistante» de los partidos y respetará la lealtad institucional. Se aleja del barro y usa palabras importantes como Lealtad, Discreción y Moderación. Portugal siempre ha sido un país elegante.

Y el otro faro se llama Zohran Mamdani. Un joven político estadounidense de 34 años, nacido en Uganda, del partido Demócrata, el primer alcalde musulmán de la ciudad del 11S y el más joven de un siglo. Mamdani tomó posesión el 1 de enero de 2026, y ya ha hecho historia como el primer alcalde socialista y musulmán de Nueva York.

Su imagen es brillante y campechana, diferente. Prestó juramento como alcalde de la gran ciudad ante la fiscal general y con la mano sobre un Corán que sostenía su esposa Rama Duwaji. Juramentó su cargo en una ceremonia privada, una inutilizada estación de metro estilo Beaux Arts para resaltar la importancia del transporte público y su intención de convertirlo en gratuito, «la envidia del mundo», dijo.

«Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes; y a partir de esta noche liderada por un inmigrante», exclamó dirigiéndose al público que se congregó frente al Ayuntamiento pese al frío intenso para ver la ceremonia. Mamdani es un político de frases cercanas, como «No estoy solo. Estoy a su lado». Trump, esa noche no tardó en calificarlo de comunista.

El joven político mantiene la herencia cultural de sus padres. Su madre Mira Nair es una reconocida directora de cine y su padre, el profesor Mahmood Mamdani, imparte clases en la Universidad de Columbia. Tiene gestos que le honran: antes de entrar en política trabajó como asesor de vivienda, ayudando a los ciudadanos de bajos ingresos en Queens, a luchar contra los desahucios. En la actual campaña decenas de miles de voluntarios le siguieron y cuenta además con cientos de donantes únicos. Zohran es un hombre que enamora a su electorado.