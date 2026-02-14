Hoy es San Valentín, uno de los santos más celebrados. Cada uno tiene sus santos predilectos, claro que sí, allá cada uno con su particular santoral. Uno de los míos, por ejemplo, es San Sam Raimi. Recuerdo perfectamente cuando empezó mi devoción por él. A principios de los años ochenta fui de peregrinación al cine Cervantes para ver el estreno de su ópera prima, The Evil Dead, que aquí se llamó Posesión infernal. Lo recuerdo como si fuera ayer, la memoria fílmica es lo que tiene, pero lo cierto es que han pasado más años de los que uno quisiera admitir. Rodada, como se suele decir, por cuatro amigos y con cuatro perras, es un peliculón de los que crean toda una religión.

De hecho, después de su éxito Sam decidió convertir Evil Dead en una trilogía mítica (por estos lares las continuaciones se llamaron Terroríficamente muertos y El ejército de las tinieblas, donde el humor y la aventura se entrelazaban con el terror de manera magistral a través del apóstol Bruce Campbell). Antes de la tercera entrega estrenaría otra película que me llevó al cielo: Darkman, posiblemente el mejor personaje de cómic creado originalmente para el cine. La divina banda sonora corría a cargo de Danny Elfman, con el que Raimi sigue trabajando en la actualidad.

Como curiosidad de fiel devoto, su siguiente película, Rápida y mortal, la vi en Roma (allí se llamaba Pronti a morire) un mes antes de que se estrenara en España. Luego caería Un plan sencillo, una película muy del estilo de sus grandes amigos, los hermanos Coen, con los que escribiría los guiones de Ola de crímenes, ola de risas (que dirigió él) y El gran salto (que dirigieron ellos). Y a principios de los dos mil sacaría su celebrada trilogía de Spider-Man, con la que sentaría las bases para el posterior inicio del Universo Cinematográfico Marvel, en el que participaría hace unos años con Doctor Strange en el multiverso de la locura, cerrándose el círculo de alguna manera.

Y llegamos a su última obra, que ha aterrizado accidentalmente en la cartelera: Send Help (Enviad ayuda) supone una nueva resurrección del mejor Raimi, el más feroz y divertido, donde una empleada infravalorada (espectacular Raquel McAdams) queda varada en una isla desierta junto a su inútil jefe. El resultado es una comedia negra irresistiblemente subyugante. Un milagro fílmico para deleitar a sus más fieles seguidores.